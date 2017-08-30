Заброшенный элеватор в Самаре украсили баннером ЧМ-2018
30 августа 2017 13:35
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Городские службы продолжают готовить Самару к мундиалю. В сети появилось фото, как давно не действующий элеватор на Князя Засекина завесили баннером с символикой ЧМ-2018, пишет "Другой город".
На высотный памятник советского модернизма прикрепили огромный баннер с разными символами чемпионата мира по футболу и сообщением, что мировое первенство пройдёт именно в России.
Муниципальные службы не смутило, что элеватор давно заброшен и вряд ли может служить местом для презентации Самары как города, принимающего чемпионат. Ранее ДГ рассказывал, как власти города выбрали ещё одно неподходящее место для размещения футбольного баннера – давно оставленный киоск на Ташкентской.
Напомним, элеватор на Князя Засекина, 7б построен в начале 1970-х годов. Этот объект может смело вписаться в концепцию самарского «самого-самого». Ведь на момент строительства это был первый в стране элеватор вертикального типа.
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