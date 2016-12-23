За сутки с улиц Самары вывезены более 5 тысяч тонн снега

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Улично-дорожную сеть Самары – проезжую часть дорог, тротуары, посадочные площадки остановок общественного транспорта - продолжают расчищать от снега в плановом режиме (круглосуточно).В минувшие сутки в две смены в расчистке снега во всех районах города были задействованы 514 дорожных рабочих МП «Благоустройство» и 4340 единиц уборочной техники (погрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, малогабаритной техники и др.).Муниципальное предприятие сработало оперативно, заторов на дорогах не было. Проезжую часть продолжают поддерживать в удовлетворительном состоянии.В дневную смену 23 декабря на территории обслуживания выведены 128 спецмашин и 286 человек рабочего персонала.На полигоны вывезли 5186 тонн снега. Всего же с начала сезона количество вывезенных снежных масс превысило 75 тысяч тонн, сообщает пресс-служба горадминистрации.