Ж/д переезд в Крутых Ключах узаконят после ввода в эксплуатацию дорог, примыкающих к нему с двух сторон
19 января 2018 17:55
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Об этом стало известно на встрече с министром транспорта и автомобильных дорог Иваном Пивкиным и другими чиновниками министерства с общественностью.
Дата этого события пока неизвестна. Как уточнил Пивкин, сейчас идет оформление переезда представителями КбшЖД. По информации источника из корпорации «Кошелев», подрядчик делает все возможное, чтобы решить проблему с железнодорожным переездом.
В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его обещают подготовить до конца текущего года.
После переезда идет улица Северная, далее она переходит в Северное шоссе. Улица и шоссе в будущем соединят магистраль Центральную с Московским шоссе.
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Комментарии
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В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его... Благоустройство региона
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