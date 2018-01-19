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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ж/д переезд в Крутых Ключах узаконят после ввода в эксплуатацию дорог, примыкающих к нему с двух сторон

19 января 2018 17:55
136
В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его обещают подготовить до конца текущего года.
Железнодорожный переезд, разделяющий Кошелев-парк и Крутые Ключи до сих пор не узаконен. Официальный статус он получит только после того, как будут введены в эксплуатацию дороги, примыкающие к нему с двух сторон, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Об этом стало известно на встрече с министром транспорта и автомобильных дорог Иваном Пивкиным и другими чиновниками министерства с общественностью.

Дата этого события пока неизвестна. Как уточнил Пивкин, сейчас идет оформление переезда представителями КбшЖД. По информации источника из корпорации «Кошелев», подрядчик делает все возможное, чтобы решить проблему с железнодорожным переездом.
В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его обещают подготовить до конца текущего года.

После переезда идет улица Северная, далее она переходит в Северное шоссе. Улица и шоссе в будущем соединят магистраль Центральную с Московским шоссе. 
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Комментарии



Благоустройство региона
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19 января 2018  17:55
В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его обещают подготовить до конца текущего года.
Ж/д переезд в Крутых Ключах узаконят после ввода в эксплуатацию дорог, примыкающих к нему с двух сторон
В планах властей построить вместо ж/д переезда путепровод. Тогда жители микрорайона смогут без проблем добираться в город. Проект путепровода еще не готов, его... Благоустройство региона
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