Южную обводную дорогу проложат в Самаре
28 ноября 2017 20:09
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Дорога пройдет по Самарскому шоссе и набережной реки Самары, а также от Южного до Кировского моста. Объездная дорога возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.
Подготовка документации по планировке территории и проект межевания территории от улицы Водников до Южного шоссе началась в октябре 2016 года.
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