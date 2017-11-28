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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Южную обводную дорогу проложат в Самаре

28 ноября 2017 20:09
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Объездная дорога возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.
Распоряжение об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе подписал врио первого вице-губернатора - председателя регправительства Виктор Кудряшов, сообщает samara.ru .

Дорога пройдет  по Самарскому шоссе и набережной реки Самары, а также от Южного до Кировского моста. Объездная дорога возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.

Подготовка документации по планировке территории и проект межевания территории от улицы Водников до Южного шоссе началась в октябре 2016 года.


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