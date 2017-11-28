Южную обводную дорогу проложат в Самаре

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Дорога пройдет по Самарскому шоссе и набережной реки Самары, а также от Южного до Кировского моста. Объездная дорога возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.Подготовка документации по планировке территории и проект межевания территории от улицы Водников до Южного шоссе началась в октябре 2016 года.