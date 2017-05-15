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Временно закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке и ограничат движение по улице Литвинова

15 мая 2017 18:16
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Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.
В период проведения планового ремонта железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка с 07:00 17 мая 2017 года до 07:00 21 мая 2017 года и с 07:00 до 19:00 31 мая 2017 года будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в пос. Зубчаниновка. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ремонтных работ на территории г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по ул. Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.

Как информирует Кинельская дистанция пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.

Также для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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Комментарии



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