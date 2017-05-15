Временно закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке и ограничат движение по улице Литвинова

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ремонтных работ на территории г. о. Самара будет временно ограничено движение транспорта по ул. Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.Как информирует Кинельская дистанция пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.Также для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда, сообщает пресс-служба администрации Самары.