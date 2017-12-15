Возобновилось движение троллейбусов по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского
15 декабря 2017 14:57
106
После завершения монтажа и подключения контактной сети троллейбусов на указанной транспортной развязке были запущены тестовые рейсы. По информации задействованных технических служб, они прошли успешно, что позволило возобновить троллейбусное сообщение, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 декабря 2017 15:09
Схема движения автобусных маршрутов №№ 2, 11, 92 не изменится – пока они по-прежнему будут следовать по пр. Ленина. Благоустройство региона
123
15 декабря 2017 14:57
Движение троллейбусных маршрутов №№ 12, 17, 20 организуется по ранее установленным схемам - по ул. Коммунистическая и Московскому шоссе в обоих направлениях. Благоустройство региона
106
15 декабря 2017 12:22
У театра оперы и балета завершили установку всех запланированных праздничных световых фигур. Благоустройство региона
144
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
261
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
162
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10652
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
357
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
201
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
333
ЖКХ
15 декабря 2017 14:33
В 2017 году штраф за хищение электричества составил 250 млн рублей. ЖКХ
105
13 декабря 2017 23:21
В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре. ЖКХ
328
13 декабря 2017 15:56
Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тысяч дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические... ЖКХ
288
Экология
8 декабря 2017 12:46
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Экология
432
7 декабря 2017 11:04
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
395
6 декабря 2017 10:51
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
910
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5522
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2041
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8966
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2690
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10457
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3080
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2544
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1665
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2044
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1933
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1623
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия