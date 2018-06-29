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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Возле «Самара Арены» планируют построить еще 2 проезда

29 июня 2018 17:42
175
Стоимость строительства каждого проезда составляет примерно 7 млн рублей.
В это году возле стадиона «Самара Арена» планируется построить еще 2 проезда. Общая стоимость работ оценивается в 14 млн рублей. Уже открыты торги по выбору подрядчика, который займется их строительством. Деньги на эти цели выделяются из бюджета Самарской области.

Стоимость строительства каждого проезда составляет примерно 7 млн рублей.

Для строительства Проезда №1 длиной в 0,1843 км потребуется срубить 34 дерева. А для строительства Проезда №12 длиной 0,1324 км необходимо убрать 31 дерево.

Известно, что торги будут завершены 20 июля, уже после того как в городе пройдет ЧМ по футболу. Работы по строительству проездов должны быть выполнены до ноября 2018 года, передает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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