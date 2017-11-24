Вопрос переноса памятника Масленникову в Самаре вынесут на общественное обсуждение

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Памятник Александру Масленникову, русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, в настоящее время находится на территории бывшего ГПП «Завод имени Масленникова». Это единственный памятник общественному деятелю в России.В ноябре 2017 года состоялось выездное совещание с участием представителей профильных департаментов Администрации города, Октябрьского внутригородского района, на котором обсуждался вопрос переноса памятника на новое место. Было принято решение вынести этот вопрос на общественное обсуждение.Скульпторами был произведён осмотр монумента. Поскольку демонтаж может полностью разрушить монументальное сооружение, необходимо изготовить специальную композитную форму для последующего воссоздания бюста Масленникова. При этом бюст будет полностью соответствовать первоначальному виду.Открытие композиции планируется в 2018 году, сообщает пресс-служба горадмиристрации.