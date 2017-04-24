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Волонтеры страны проведут весенний марш чистюль

24 апреля 2017 09:34
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Волонтеры страны проведут весенний марш чистюль
Несмотря на повсеместные субботники, общие старания простых жителей, в городах страны по-прежнему много мест утопает в горах мусора.

На улицах российских городов стартует весенний марш чистюль. С помощью мобильного приложения общественники заставят наводить порядки коммунальщиков и чиновников, тех, кто обязан убирать и следить за чистотой.

Несмотря на повсеместные субботники, общие старания простых жителей, в городах страны по-прежнему много мест утопает в горах мусора. При этом власти никак не хотят замечать это и исполнять свои обязанности по поддержанию чистоты и порядка, а многие жители, по всей видимости, смирились.

Бороться с такой халатностью волонтеры страны намерены новыми технологиями и в пешем порядке. С мобильными телефонами в руках патрульные повсеместно проведут рейды и зафиксируют самые впечатляющие картины весенних реалий.

Включиться в марш чистюль может каждый неравнодушный. Для этих целей достаточно установить на телефон бесплатное мобильное приложение «Гражданский патруль». С его помощью можно пожаловаться на любое нарушение порядка в течение двух минут, не вдаваясь в дебри бюрократии. Программа сама определит ответственный орган, и жалоба ляжет на стол виновному. Пользователю достаточно сфотографировать нарушение, определить точный адрес и дать краткое описание нарушению, например, «яма» или «мусор».

По факту решения проблемы, отправитель жалобы получит уведомление на телефон. Если она не решится в установленные законом сроки, то дело будет передано в надзорные органы, а ответственные лица будут привлечены к ответственности.

«Активную позицию горожане должны проявлять не только на субботниках, убирая кем-то выброшенный и кем-то неубранный мусор, но и спрашивать и даже в чем-то дисциплинировать власть. Именно такое отношение общества к городу позволит сделать его чище и цивилизованнее и в корне изменить отношение к субботникам», — считает инициатор марша, руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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Комментарии



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