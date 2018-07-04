Во всех районах Самары идет второй этап покоса травы

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Травяной покров срезают специальными триммерами, когда его высота достигает 15 см. Предприятия самостоятельно закупают оборудование и сейчас укомплектованы полностью. После «стрижки» траву собирают для дальнейшей утилизации сразу либо оставляют примерно на сутки - дают просохнуть и уменьшиться в массе, чтобы затем легче утрамбовывать в мусорные пакеты для вывоза.В целом по городу общая площадь покоса составляет порядка 500 гектаров. Кратность покосов меняется в зависимости от погодных условий.В ходе первого этапа с объемом работ справились на всей запланированной территории. Причем на одних и тех же участках предусмотрено многократное скашивание, чтобы было особенно актуальным в первой половине июня - погода была дождливой, что способствовало быстрому развитию поросли.«Сейчас в условиях аномальной жары рост травы замедлился. Однако в отремонтированных парках, скверах и на бульварах, которые оборудованы системой автополива, покос по-прежнему идет интенсивно. Контроль за выполнением задачи на всех территориях осуществляется ежедневно», - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.В настоящее время по городу трудятся не менее 45 бригад. При необходимости их количество может быть увеличено. Так, сегодня покос производился на ул. Осипенко, ул. Революционная, ул. Л. Шмидта, в Струковском саду и др.«Важно, чтобы все делали своевременно. Ведь большинство жителей принимают участие в озеленении своих дворов. Нам завозят тумбы под цветники. А если рядом будет бурьян, то и красоты высаженных цветов не будет заметно», - пояснила житель дома № 8 по ул. Осипенко Мария Золина.«За процессом следит не только сама управляющая организация, но и активные жители, у нас в доме, например, этим занимается староста подъезда. И очень важно, что в первую очередь берутся за дело на участке, где расположена детская площадка», - добавил житель дома № 8 по ул. Осипенко Альберт Набережных.«Возле нашего дома траву косят регулярно. В любом случае сорные травы красоты не создают, а вот вред приносят большой», - подчеркнула житель Октябрьского района Людмила Багдасарова.Необходимо отметить, что покос выполняется не только для придания территориям эстетического облика, но и для снижения аллергенного воздействия сорной травы на жителей. Во внеочередном порядке бригады выходят на те участки, где произрастают амброзия, лебеда, полынь, которые могут вызвать сезонную аллергию. Такие сорняки отличаются высокой всхожестью, прорастают и полностью созревшие семена, и находящиеся в стадиях молочной спелости. Поэтому растения могут стремительно захватывать большие площади, распространяя семена, и бороться с этим явлением сложно. Так что рабочие стараются срезать аллергенную траву оперативно, ни в коем случае не допуская цветения.Все территории Самары распределены по зонам ответственности - в соответствии с городскими Правилами благоустройства. За состоянием улично-дорожной сети следит МП «Благоустройство». В скверах и на бульварах работы проводят специалисты МП «Спецремстройзеленхоз». Парки обслуживает МАУ Парки Самары». Покос травы на набережной осуществляет МП «Самарская набережная». Границы ответственности относительно внутридворовых территорий, а следовательно и площадь, определяют администрации внутригородских районов (в соответствии с соглашениями). И если территория не является зоной ответственности управляющей организации, ТСЖ или ЖСК, то следить за порядком на ней обязана администрация того или иного внутригородского района. Она же отвечает за покос травы и на незакрепленных территориях.Необходимо отметить, что в настоящее время на не используемых длительное время или заброшенных участках, пустырях работы по покосу травы также ведутся в активном темпе. Например, только в Октябрьском внутригородском районе площадь таких территорий – около 150 тысяч кв. м.Вместе с тем обращения жителей, касающиеся ликвидации поросли, принимаются как в районных администрациях (в том числе через управляющих микрорайонами), так и в профильном департаменте – по телефону: 266-54-54. Специалист определяет ответственных и доводит до них информацию – заявка может быть перенаправлена в зависимости от того, в чьем обслуживании находится территория, передает пресс-служба горадминистрации.