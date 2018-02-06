Весной на набережной и возле оперного театра в Самаре появятся новые арт-объекты
6 февраля 2018 17:16
172
Эскизы шести арт-скамеек для самарской набережной разработаны в рамках воркшопа «Живой металл», который проходил в Доме архитектора весной 2016 года. Три команды состояли из студентов под руководством старшего преподавателя кафедры инновационного проектирования СГАСУ Елены Табаевой. Еще три - профессиональные архитекторы и дизайнеры. Воркшоп был организован мастерской урбанистики «Артполис» во главе с Дмитрием и Марией Храмовыми и сокуратором Светланой Труховой совместно с компанией «Металл-Маркет».
Итогом творческой мастерской стали шесть совершенно разных эскизов.
В январе Дмитрий Храмов встретился с главой города Еленой Лапушкиной. Были представлены эскизы арт-скамеек, разработанных в 2016-м, и варианты их размещения на набережной. Вопрос решился сразу. Для начала было решено установить две скамейки из шести - «Ритм Самары» и «Велолавку». Они появятся на второй очереди набережной уже этой весной.
Другой арт-объект мастерской урбанистики «Артполис» появится этой весной в одном из скверов на площади Куйбышева (на углу Галактионовской и Вилоновской). Композиция «Архитектура танца» Дмитрия и Марии Храмовых посвящена творчеству Мариуса Петипа, 200-летие которого празднуется в 2018 году.
Композиция «Архитектура танца» включает в себя семь объектов, изображающих разные балетные па. Каждый объект состоит из трех прутьев толщиной 15 мм, изготовленных из нержавеющей стали. Под арт-объектом будет вмонтирована подсветка. При смене ракурса рисунок будет каждый раз меняться, создавая ощущение танца.
Дмитрий Храмов, руководитель мастерской урбанистики «Артполис»:
- Набережная - визитная карточка Самары. Многие считают, что она и так хороша, но большинство опрошенных нами жителей полагают, что ей не хватает чего-то еще. Исторически сложившуюся структуру набережной нарушать мы не имеем права, поэтому решили создать на ней новые ядра коммуникации. Они будут стимулировать определенную форму общения и одновременно дадут месту дополнительные смыслы.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
6 февраля 2018 17:16
6 февраля 2018 14:04
В рамках работ отремонтируют летнюю эстраду. Благоустройство региона
195
6 февраля 2018 11:28
Директора МП «Благоустройство» обязали устранить нарушения. Благоустройство региона
257
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
830
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
337
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10792
Всё в Дом
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
297
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
641
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
319
ЖКХ
5 февраля 2018 13:46
УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 2,7 млн рублей. ЖКХ
256
5 февраля 2018 12:51
Около них которой нельзя ставить автомобили, устанавливать гаражи и другие постройки. ЖКХ
381
2 февраля 2018 15:20
В ночь со 2 на 3 февраля будут проводиться ремонтные работы на водоводе в районе дома 124 по улице Ново-Вокзальной. ЖКХ
326
Экология
6 февраля 2018 13:15
К концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Экология
380
5 февраля 2018 13:51
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. Экология
524
4 февраля 2018 13:52
Местами ожидают метель. Экология
485
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
494
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
521
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1744
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
585
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
579
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7216
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
370
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3440
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1984
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2417
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2307
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1934
Мероприятия