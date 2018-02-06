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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Весной на набережной и возле оперного театра в Самаре появятся новые арт-объекты

6 февраля 2018 17:16
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В конце января с эскизами арт-объектов ознакомилась новый глава города Елена Лапушкина. В результате первые два объекта должны появиться на набережной уже этой весной, сообщает vkonline.ru

Эскизы шести арт-скамеек для самарской набережной разработаны в рамках воркшопа «Живой металл», который проходил в Доме архитектора весной 2016 года. Три команды состояли из студентов под руководством старшего преподавателя кафедры инновационного проектирования СГАСУ Елены Табаевой. Еще три - профессиональные архитекторы и дизайнеры. Воркшоп был организован мастерской урбанистики «Артполис» во главе с Дмитрием и Марией Храмовыми и сокуратором Светланой Труховой совместно с компанией «Металл-Маркет».

Итогом творческой мастерской стали шесть совершенно разных эскизов.

В январе Дмитрий Храмов встретился с главой города Еленой Лапушкиной. Были представлены эскизы арт-скамеек, разработанных в 2016-м, и варианты их размещения на набережной. Вопрос решился сразу. Для начала было решено установить две скамейки из шести - «Ритм Самары» и «Велолавку». Они появятся на второй очереди набережной уже этой весной.

Другой арт-объект мастерской урбанистики «Артполис» появится этой весной в одном из скверов на площади Куйбышева (на углу Галактионовской и Вилоновской). Композиция «Архитектура танца» Дмитрия и Марии Храмовых посвящена творчеству Мариуса Петипа, 200-летие которого празднуется в 2018 году.

Композиция «Архитектура танца» включает в себя семь объектов, изображающих разные балетные па. Каждый объект состоит из трех прутьев толщиной 15 мм, изготовленных из нержавеющей стали. Под арт-объектом будет вмонтирована подсветка. При смене ракурса рисунок будет каждый раз меняться, создавая ощущение танца.

Дмитрий Храмов, руководитель мастерской урбанистики «Артполис»:

- Набережная - визитная карточка Самары. Многие считают, что она и так хороша, но большинство опрошенных нами жителей полагают, что ей не хватает чего-то еще. Исторически сложившуюся структуру набережной нарушать мы не имеем права, поэтому решили создать на ней новые ядра коммуникации. Они будут стимулировать определенную форму общения и одновременно дадут месту дополнительные смыслы.
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Комментарии



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