Весна близко: МП «Инженерные системы» проливают дождеприемные колодцы горячей водой для обеспечения их нормальной работы

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До начала пролива дождеприемников требуется произвести очистку прилотковой части дорог. В настоящее время еще не все дороги, где имеются дождеприемники, очищены от снега и льда, что значительно усложняет работу МП «Инженерные системы». Зоны ответственности и разграничения по уборке между специализированными муниципальными предприятиями, подрядными организациями, управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами установлены правилами благоустройства. Хуже всего обстоят дела по очистке и вывозу снега с внутриквартальных дорог и территорий домовладений, за содержание которых несут ответственность управляющие компании.Во избежание возникновения чрезвычайной ситуации в городе связанной с возможностью подтопления, МП городского округа Самара«Инженерные системы» обратилось к руководителям администраций внутригородских районов с просьбой взять под контроль работу предприятий и управляющих компаний на закрепленных территориях по:-очистке от снега и льда дождеприемных решеток и прилотковой части дорог 1-3 категории (в т.ч. карманов, где имеются дождеприемные решетки);-очистке от снега и льда дождеприемных решеток на внутриквартальных территориях;-организации вывоза снега с проезжей части дорог и дворовых территорий.ОСМ и жители также могут помочь в решении указанных выше вопросов в своем дворе.Со своей стороны МП городского округа Самара «Инженерные системы» примет максимально возможные меры по подготовке к работедождеприемников до начала активного снеготаяния. Информация о ходе работ будет размещаться в микроблоге предприятия в Твиттере и Живом Журнале, сообщает пресс-служба МП «Инженерные системы».