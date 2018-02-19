Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцы получили жилье в домах, расположенных на Майской, 1 и Советской, 60А.
Дмитрий Азаров вместе с Еленой Лапушкиной вручили ключи от 15 новых квартир детям-сиротам
При возникновении проблем по конкретным адресам заявки можно направлять и в администрации внутригородских районов, где круглосуточно работают телефоны оперативных дежурных.
Самару от снега постарались расчистить по-максимуму
Самарская природоохранная прокуратура: В законодательство о недрах внесены изменения
Самарская природоохранная прокуратура: В законодательство о недрах внесены изменения
В этом году спортивный праздник посвятили Масленице, в нем приняло участие более 70 человек.
В Самаре прошел спортивный праздник «Зимние старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Проект нацелен на привлечение на муниципальную службу талантливых молодых людей с активной гражданской позицией. Приоритет отдается студентам старших курсов и недавним выпускникам ВУЗов в возрасте от 18 до 25 лет, особенно тем, у кого есть готовые проекты
В Самаре продолжается сбор заявок на включение в «Молодежную лигу управленцев»
Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его помощника.
Глава Якутии угрожает «Аэрофлоту» судом за инцидент со своим помощником
Депутат Госдумы предложил пересадить чиновников на личные автомобили
Депутат Госдумы предложил пересадить чиновников на личные автомобили
В Самаре состоится региональный финал "КЭС - Баскет"
В Самаре состоится региональный финал "КЭС - Баскет"
сегодня  Понедельник, 19 февраля, 18:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 56.36
-0.23
EUR 70.65
-0.02
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Весна близко: МП «Инженерные системы» проливают дождеприемные колодцы горячей водой для обеспечения их нормальной работы

19 февраля 2018 14:27
119
По состоянию на 19 февраля 2018 года подготовлено 22% дождеприемников, подлежащих проливу.
В соответствии с графиком МП «Инженерные системы» выполняет пролив дождеприемных колодцев горячей водой для обеспечения их нормальной работы. По состоянию на 19 февраля 2018 года подготовлено 22% дождеприемников, подлежащих проливу.

До начала пролива дождеприемников требуется произвести очистку прилотковой части дорог. В настоящее время еще не все дороги, где имеются дождеприемники, очищены от снега и льда, что значительно усложняет работу МП «Инженерные системы». Зоны ответственности и разграничения по уборке между специализированными муниципальными предприятиями, подрядными организациями, управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами установлены правилами благоустройства. Хуже всего обстоят дела по очистке и вывозу снега с внутриквартальных дорог и территорий домовладений, за содержание которых несут ответственность управляющие компании.

Во избежание возникновения чрезвычайной ситуации в городе связанной с возможностью подтопления, МП городского округа Самара
«Инженерные системы» обратилось к руководителям администраций внутригородских районов с просьбой взять под контроль работу предприятий и управляющих компаний на закрепленных территориях по:

-очистке от снега и льда дождеприемных решеток и прилотковой части дорог 1-3 категории (в т.ч. карманов, где имеются дождеприемные решетки);
-очистке от снега и льда дождеприемных решеток на внутриквартальных территориях;
-организации вывоза снега с проезжей части дорог и дворовых территорий.

ОСМ и жители также могут помочь в решении указанных выше вопросов в своем дворе.

Со своей стороны МП городского округа Самара «Инженерные системы» примет максимально возможные меры по подготовке к работе
дождеприемников до начала активного снеготаяния. Информация о ходе работ будет размещаться в микроблоге предприятия в Твиттере и Живом Журнале, сообщает пресс-служба МП «Инженерные системы». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 февраля 2018  14:27
По состоянию на 19 февраля 2018 года подготовлено 22% дождеприемников, подлежащих проливу.
Весна близко: МП «Инженерные системы» проливают дождеприемные колодцы горячей водой для обеспечения их нормальной работы
По состоянию на 19 февраля 2018 года подготовлено 22% дождеприемников, подлежащих проливу.  Благоустройство региона
119
19 февраля 2018  13:11
В Самаре отреставрировали Усадьбу Тычининой Дом является объектом культурного наследия.
В Самаре отреставрировали Усадьбу Тычининой
Дом является объектом культурного наследия. Благоустройство региона
162
17 февраля 2018  13:12
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.
В Самаре обновят фасад и крышу дома купца Жукова на Ленинградской
Работы в доме на Ленинградской завершат в мае 2018-го.   Благоустройство региона
435
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
968
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
370
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10834
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2018  16:39
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
Конструкция современных матрасов – на чём нам лучше спится
 Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
144
8 февраля 2018  16:03
Преимущества итальянской мебели Calligaris
Преимущества итальянской мебели Calligaris
 Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин.  Купить calligaris  всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU.  Всё в Дом
88
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
337
Весь список
ЖКХ
19 февраля 2018  18:19
При возникновении проблем по конкретным адресам заявки можно направлять и в администрации внутригородских районов, где круглосуточно работают телефоны оперативных дежурных.
Самару от снега постарались расчистить по-максимуму
При возникновении проблем по конкретным адресам заявки можно направлять и в администрации внутригородских районов, где круглосуточно работают телефоны... ЖКХ
41
17 февраля 2018  14:09
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом.
На пересечении Заводского шоссе и XXII Партсъезда в Самаре образовался потоп из-за утечки на водопроводе
Проезжая часть на месте прорыва трубопровода покрыт льдом.  ЖКХ
577
16 февраля 2018  13:03
МУП «ЖЭС» возглавил антирейтинг должников за тепло среди действующих компаний Самарской области Направлен иск на банкротство.
МУП «ЖЭС» возглавил антирейтинг должников за тепло среди действующих компаний Самарской области
Направлен иск на банкротство. ЖКХ
417
Весь список

Экология
19 февраля 2018  14:01
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Ночью местами сильный снег, слабая метель.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
Прогнозируют снег, слабую метель. Экология
284
16 февраля 2018  13:09
Паводок в Самарской области ожидают в пределах нормы
Паводок в Самарской области ожидают в пределах нормы
В правительстве региона обсудили меры по обеспечению безопасности людей. Экология
923
15 февраля 2018  12:23
Тольяттинская мэрия: грязный смог в городе сохранится до 16 февраля
Тольяттинская мэрия: грязный смог в городе сохранится до 16 февраля
Ветры сдувают промышленные выбросы на улицы города. Экология
243
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
418
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
367
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
783
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
600
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
646
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1980
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
828
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
519
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3636
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2081
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2522
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2413
Весь список

Мероприятия
Более 100 000 самарцев приняли участие в масленичных гуляниях
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

На Красноглинском шоссе в Самаре в ДТП погибла женщина-водитель

1164

В Прощеное воскресенье Дмитрий Азаров извинился перед самарцами

624

Благодаря сотрудникам Росгвардии в Самаре изъята крупная партия наркотиков

584
за неделю

В Самаре задержан мужчина, истязавший 7-летнего пасынка

1746

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1730
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда