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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Важная задача - упорядочить развитие транспортно-логистической, социальной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации

27 марта 2019 19:41
43
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона.

Требуется создание:

- единой, взаимодополняющей социальной инфраструктуры;
- единого рынка труда;
- единой транспортной системы.

Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Благоустройство региона
27 марта 2019  19:41
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Важная задача - упорядочить развитие транспортно-логистической, социальной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации
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