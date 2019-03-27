Важная задача - упорядочить развитие транспортно-логистической, социальной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации
27 марта 2019 19:41
43
Требуется создание:
- единой, взаимодополняющей социальной инфраструктуры;
- единого рынка труда;
- единой транспортной системы.
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 марта 2019 19:41
Задачи по развитию дорожной отрасли будут решаться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
42
27 марта 2019 17:23
В 2019 году планируется привести в порядок 120 общественных территорий, 272 двора. Благоустройство региона
88
27 марта 2019 14:00
Общественники и специалисты посмотрели, как дела у миллионного недостроя. Благоустройство региона
134
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2024
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2457
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1080
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
489
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
179
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1080
ЖКХ
26 марта 2019 10:50
Наказать крупнейшую управляющую компанию в Самаре хотят и чиновники, и депутаты, и сами жители. ЖКХ
209
25 марта 2019 09:39
Он закуплен в рамках модернизации лабораторий. ЖКХ
238
23 марта 2019 11:57
Там проводили аварийные работы. ЖКХ
467
Экология
27 марта 2019 15:56
Дмитрий Азаров поручил завершить работу по оформлению границ особо охраняемых природных территорий, в частности национального парка "СамарскаяЛука" с... Экология
128
22 марта 2019 13:50
Прогноз особой жары не предвещает. Экология
475
21 марта 2019 11:07
Водохранилища готовы к приёму водных масс по всему каскаду. Экология
394
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4654
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
503
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
791
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
755
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1210
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
924
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
323
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
955
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1006
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1972
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2239
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1339
Мероприятия