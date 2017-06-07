В течение года в Самаре планируют отремонтировать фасады более 250 многоквартирных домов
7 июня 2017 17:10
114
Многоквартирные дома получат обновленный эстетичный вид. Кроме того, предполагается, что здания получат утепление – необходимость такого вида работ покажет специальный энергетический аудит в ходе подготовки к ремонту.
Все работы, которые реализуются по региональной программе, проводятся сиспользованием энергоэффективных технологий и материалов. Таковы современные требования, которые позволяют добиться значительной экономии ресурсов и, как
следствие, средств жителей, потраченных на коммунальные платежи. Выполнение работ по восстановлению фасадов домов на гостевых и туристических маршрутах «Фонд капитального ремонта» планирует осуществить за счёт средств, взятых в кредит, в объёме 1,8 млрд. рублей.
Перенос сроков капитального ремонта фасадов и крыш с более позднего периода на текущий год положительным образом отразится на жизни жителей этих многоквартирных домов. При этом средства собственников, перечисленные региональному оператору, пойдут исключительно на финансирование расходов по капитальному ремонту. Использование этих денег на другие цели не допускается (статья 179 ЖК РФ), поэтому возмещение процента по кредиту будет осуществляться в форме субсидий за счёт средств областного бюджета. Погашение основной части кредита планируется за счет средств, полученных в рамках претензионно-исковой работы, проводимой региональным оператором по взысканию задолженности с собственников в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт.
Также в связи с изменением сроков капитального ремонта фасадов и крыш домов, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов, собственникам удастся сэкономить на стоимости стройматериалов, которые будут закупаться по ценам 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото Fkr72.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 июня 2017 17:10
Здания располагаются на гостевых туристических маршрутах ЧМ-2018. Благоустройство региона
113
7 июня 2017 11:42
Ведомство требует устранить нарушения. Благоустройство региона
180
6 июня 2017 12:28
Затраты на программу составят 42 миллиарда рублей. Благоустройство региона
362
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8642
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7155
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5526
Всё в Дом
26 мая 2017 01:44
Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей. Всё в Дом
186
26 мая 2017 01:32
Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
120
25 мая 2017 14:50
Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
88
ЖКХ
2 июня 2017 12:14
Начинается плановый ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ ЖКХ
1551
1 июня 2017 18:47
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра. ЖКХ
346
1 июня 2017 11:24
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
219
Экология
6 июня 2017 14:48
Вице-губернатор Самарской области Александр Нефёдов прокомментировал новость о том, что в регионе отпраздновали день э колога и защиты окружающей среды. Экология
265
6 июня 2017 13:42
Наша губерния занимает 79 место из 85. Экология
238
6 июня 2017 13:23
Под спил попали деревья, которые высадили к 400-летию Самары в 1986 году. Экология
210
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
4589
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
423
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1484
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
841
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1559
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1674
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1633
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1301
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
896
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1197
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2471
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3473
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают