В течение года в Самаре планируют отремонтировать фасады более 250 многоквартирных домов

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Многоквартирные дома получат обновленный эстетичный вид. Кроме того, предполагается, что здания получат утепление – необходимость такого вида работ покажет специальный энергетический аудит в ходе подготовки к ремонту.Все работы, которые реализуются по региональной программе, проводятся сиспользованием энергоэффективных технологий и материалов. Таковы современные требования, которые позволяют добиться значительной экономии ресурсов и, какследствие, средств жителей, потраченных на коммунальные платежи. Выполнение работ по восстановлению фасадов домов на гостевых и туристических маршрутах «Фонд капитального ремонта» планирует осуществить за счёт средств, взятых в кредит, в объёме 1,8 млрд. рублей.Перенос сроков капитального ремонта фасадов и крыш с более позднего периода на текущий год положительным образом отразится на жизни жителей этих многоквартирных домов. При этом средства собственников, перечисленные региональному оператору, пойдут исключительно на финансирование расходов по капитальному ремонту. Использование этих денег на другие цели не допускается (статья 179 ЖК РФ), поэтому возмещение процента по кредиту будет осуществляться в форме субсидий за счёт средств областного бюджета. Погашение основной части кредита планируется за счет средств, полученных в рамках претензионно-исковой работы, проводимой региональным оператором по взысканию задолженности с собственников в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт.Также в связи с изменением сроков капитального ремонта фасадов и крыш домов, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов, собственникам удастся сэкономить на стоимости стройматериалов, которые будут закупаться по ценам 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.Фото Fkr72.ru