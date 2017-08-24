В связи с ремонтом теплосетей временно ограничат движение по улице Алма-Атинской
24 августа 2017 19:34
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В указанный период общественный транспорт будет следовать по временной схеме организации движения: движение автобусных маршрутов №№ 12, 21, 68, 89, 268, 297 будет осуществляться в объезд по улицам Черемшанская, Пугачевская и Ставропольская (в обоих направлениях движения), сообщает пресс-служба администрации Самары.
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