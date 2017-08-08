В связи с ремонтом с 14 августа планируется закрыть доступ посетителей на территорию Ботанического сада
8 августа 2017 18:18
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Основные работы будут направлены на решение первоочередных вопросов благоустройства, определенных с учетом пожеланий посетителей ботсада.
Планируется провести следующие виды работ:
- ремонт ограждения по периметру территории Ботанического сада;
- ремонт дамбы Нижнего пруда, которая сползает в овраг;
- ремонт и благоустройство дорожно-тропиночной сети;
- расчистку зарослей из сорной древесной растительности.
Также планом работ предусмотрено обустройство еще одного входа в Ботанической сад на углу ул. Врубеля - Московского шоссе. Дополнительный вход расположится в непосредственной близости от пешеходного перехода через главную автомобильную магистраль города и остановок общественного транспорта. Это сделает посещение Ботанического сада более удобным для горожан.
Указанные работы планируется завершить до конца текущего года.
Для особо охраняемой природной территории, которой Ботанический сад является согласно законодательству РФ, виды ремонтных работ строго ограничены Положением о памятнике природы, утвержденном Правительством Самарской области. Перечень предстоящих работ согласован с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, разрешение на удаление сорной древесной растительности получено от администрации Октябрьского района.
Все виды ремонтных работ будут осуществляться под контролем специалистов Ботанического сада, что должно обеспечить максимальную сохранность коллекционных фондов живых растений и щадящее воздействие на территорию уникального памятника природы, сообщает пресс-служба Самарского университета.
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Комментарии
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