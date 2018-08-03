В сквере на Красной Глинке появится «Лавка влюблённых»

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Напомним, что в марте этого года состоялось рейтинговое голосование, в ходе которого самарцы решали, какие парки, скверы и бульвары необходимо благоустроить в первую очередь. По итогам голосования в перечень объектов на 2018 год вошли 22 общественных пространства, 2 из которых расположены на территории Красноглинского района.Первый объект – сквер Октябрь в поселке Мехзавод. На территории объекта специалистам предстоит обустроить пешеходные дорожки, обновить газоны, провести санитарную обрезку деревьев и высадить цветники, восстановить фонтан, отремонтировать ограждение по периметру, установить лавочки и урны, обновить детскую площадку, а также заменить туалет.Во время посещения сквера Глава Самары обратила внимание на состояние летней эстрады, расположенной неподалеку от местного Дома культуры. Она поручила благоустроить площадку, убрать аварийные элементы и заменить покрытие сцены. Также Елена Лапушкина поручила представителю подрядной организации ускорить темпы ремонтных работ. Подрядчику необходимо завершить работы до 1 сентября - именно такой срок поставил Глава региона Дмитрий Азаров.К началу нового учебного года вторую жизнь обретет и сквер в поселке Красная Глинка во 2-ом квартале. Основные виды работ, такие, как устройство асфальтового покрытия, установка бордюрного камня и завоз нового грунта, уже завершены. Теперь подрядчику предстоит установить опоры освещения, отремонтировать ограждение по периметру, установить малые архитектурные формы и обустроить детскую площадку с антитравматическим покрытием. Кроме того, во время финальной стадии в сквере установят арт-объект – так называемую «Лавку влюбленных».Качество некоторых работ на объекте вызвало вопросы у Главы города. В частности, Елена Лапушкина обратила внимание на то, что перед тем, как засыпать газоны новым грунтом, подрядчик не провел выемку старого.«Работы по обновлению газонной части однозначно выполнены некачественно, их необходимо переделать», - сказала Глава городаКроме того, Елена Лапушкина поручила Главе районной администрации Олегу Комарову связаться с руководством управляющей компании, которая обслуживает дома по периметру сквера:«Олег Игоревич, проработайте с управляющей компанией вопрос по обновлению фасадов этих жилых домов и свяжитесь с предпринимателями, занимающими помещения на первых этажах. Объекты потребительского рынка также необходимо привести в нормативное состояние к открытию сквера».Среди объектов, благоустраиваемых по программе «Формирование комфортной городской среды» в Промышленном районе, также два общественных пространства – сквер Солнечная поляна на Ново-Садовой и сквер в районе дома №115 по Георгия Димитрова. На территории обоих скверов обновят пешеходные зоны и газонную части, установят системы освещения, лавочки и урны, разобьют газоны и проведут санитарную обрезку деревьев. Учтут и более конкретные пожелания жителей: например, на Солнечной поляне по просьбе учеников и руководства школы №154 установят сцену для проведения массовый мероприятий, а также оборудуют спортивную площадку. Кроме того, по поручению Главы города в сквере облагородят озеро, очистив его береговую линию от бытового мусора.«И Солнечная поляна, и сквер на Димитрова – интересные объекты, которые заслуживают внимания и качественного благоустройства. Жители соседних домов очень трепетно относятся к проводимым работам, постоянно их контролируют. Такая заинтересованность горожан говорит о том, что обновленные объекты станут излюбленными местами отдыха жителей района», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.