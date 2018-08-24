В сквере имени Мичурина появится арт-трамвай
24 августа 2018 20:27
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Благодаря федеральной программе в 2018 году на территории района будут отремонтированы три двора. Лидером по проценту выполненных работ является территория, расположенная по адресу Ленинская, 228: здесь полностью выполнено асфальтирование внутридворового проезда и тротуаров, ведутся работы по устройству системы освещения, а на днях начнутся работы по установке скамеек, урн и вазонов.
Не отстают и специалисты, выполняющие ремонтные работы во дворе дома №37 по Волжскому проспекту. Здесь уже выполнены работы по расчистке и планировке территории, корчеванию пней, установлены заглубленные контейнеры для сбора мусора, проведены работы по оштукатуриванию подпорных стен, выполнена установка закладных деталей под систему освещения. В течение следующей недели рабочим необходимо завершить работы по укладке асфальтового покрытия, установить малые архитектурные формы, провести санитарную обрезку и опиловку деревьев.
Опасения у главы города вызвала готовность дворовой территории, расположенной вдоль домов № 8, 12 и 16 по проспекту Карла Маркса: к настоящему времени подрядчик завершил лишь работы по разборке старого асфальтового покрытия, установке нового бордюрного камня и демонтажу элементов детской площадки.
Представитель подрядной организации заверил, что все объемы работ будут выполнены в установленный срок – до 1 сентября, но при этом добавил, что с поставкой оборудования для детской и спортивной площадки могут возникнуть заминки:
«Поставщик ставит сроки 5-6 недель, мы никак не можем на это повлиять», - пояснил подрядчик.
Елена Лапушкина жестко отреагировала на подобное заявление:
«Сроки завершения всех работ были четко определены и вы, когда заходили на объект, о них знали. Вы обязаны были выстроить работу так, чтобы в них уложиться. Решайте вопрос с поставкой малых архитектурных форм, в противном случае в отношении вас будут применены штрафные санкции».
В ходе выездного совещания Елена Лапушкина повторно посетила и общественные пространства, в которых также создается комфортная среда. Во время осмотра сквера около Губернского рынка она увидела, что основной объем работ уже выполнен. На объекте осталось установить лавочки и урны, провести санитарную обрезку деревьев и выполнить незначительный объем работ по укладке плиточного покрытия.
Аналогичная ситуация и в сквере имени Мичурина: здесь уже ведутся работы по установке арт-объектов, один из которых – трамвай, будет расположен у входа со стороны трамвайно-троллейбусного управления, передает пресс-служба горадминистрации.
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