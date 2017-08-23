В сквере имени Дмитрия Устинова в Самаре началось устройство плиточного покрытия

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В самарском сквере имени Дмитрия Устинова рабочие подрядной организации – ООО «СамараДорСтрой» - начали укладку плиточного покрытия. Сквер приводят в порядок в рамках комплексного ремонта улицы Галактионовская. Напомним, она обновляется по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара по Программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в ходе реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».Площадь территории сквера, взятая в работу, составляет 4,5 тысячи кв. м.В середине августа подрядчик выполнил разбор старого асфальтового покрытия; частично снято щебеночное основание. Восстанавливаются бордюрный камень и газоны в тех местах, где со временем возникли «просадки». Данный вид работ проводится с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить существующие газоны и систему их автополива, сообщает сайт мэрии Самары.Основной объем работ связан с заменой покрытия дорожек сквера на новое, плиточное. Технология – многослойная. После устройства щебеночного основания на него укладывается тканый материал, чтобы щебень не смешивался с песком. В дальнейшем это позволит не допустить просадку плитки. Не менее важен и процесс вибротрамбовки песка, чтобы уплотнить основание. В финале укладки плитку покроют песчаным слоем, который заполнит швы. После чего остатки песка рабочие уберут, чтобы придать плиточному покрытию эстетичный вид.