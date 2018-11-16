В селе Троицкое состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки
16 ноября 2018 16:42
106
В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах - Ивашевке и Чекалино.
О необходимости строительства спорплощадки жители Троицкого рассказали депутату Самарской Губернской Думы Виталию Коротких .
Депутат не только сам занялся решением этого вопроса, но и подключил к процессу администрацию муниципального района Сызранский. Решение о строительстве спортобъкета было принято. Средства на финансирование проекта были выделены из областного бюджета, строительные работы начались в сентябре 2018 года.
- Поддержка детско-юношеского спорта должна быть первостепенной задачей. Победы и первые шаги в профессиональном спорте начинаются с ранних лет. Новая универсальная спортивная площадка позволит проводить не только сельские, но и районные соревнования. Уверен, что именно здесь вырастут будущие чемпионы, - прокомментировал Виталий Коротких.
В селе проходит ряд традиционных спортивных мероприятий. Одно из них – ежегодный товарищеский матч между футбольными командами Троицкого и Чекалино. В холодное время года сельчане любят кататься на коньках. Новая площадка зимой превратится в каток и обеспечит качественный лёд.
Спортивная площадка решает проблему сразу трех сёл. Около тысячи девчонок и мальчишек всех близлежащих территорий могут заниматься спортом в комфортных условиях, передает пресс-служба губдумы СО.
Фото: пресс-служба губдумы СО
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 ноября 2018 17:15
Границы разработки проекта внесения изменений приняты в районе улицы Мечникова. Благоустройство региона
139
16 ноября 2018 16:42
В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах -... Благоустройство региона
106
16 ноября 2018 12:10
Сделано это было из-за многочисленных жалоб любителей двухколесного транспорта. Благоустройство региона
146
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
57
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
503
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
463
Всё в Дом
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
47
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1583
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1217
ЖКХ
16 ноября 2018 20:00
На месте происшествия работала аварийная бригада ЗАО «Предприятие тепловых сетей». ЖКХ
27
16 ноября 2018 10:43
Для потребителей было восстановлена штатная схема подачи теплоносителя. ЖКХ
176
16 ноября 2018 09:31
Во время мундиаля в городе не было каких-либо замечаний по водоснабжению и водоотведению. ЖКХ
179
Экология
14 ноября 2018 09:51
Интерактивная карта свалок отражает активность жителей региона. Экология
204
12 ноября 2018 12:38
Осадков не ожидается. Экология
478
24 октября 2018 14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области. Экология
479
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
319
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
307
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
797
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
868
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
837
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
873
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
725
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
740
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1150
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1511
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1572
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2703
Мероприятия