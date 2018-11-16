В селе Троицкое состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки

106

В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах - Ивашевке и Чекалино.О необходимости строительства спорплощадки жители Троицкого рассказали депутату Самарской Губернской Думы Виталию Коротких .Депутат не только сам занялся решением этого вопроса, но и подключил к процессу администрацию муниципального района Сызранский. Решение о строительстве спортобъкета было принято. Средства на финансирование проекта были выделены из областного бюджета, строительные работы начались в сентябре 2018 года.- Поддержка детско-юношеского спорта должна быть первостепенной задачей. Победы и первые шаги в профессиональном спорте начинаются с ранних лет. Новая универсальная спортивная площадка позволит проводить не только сельские, но и районные соревнования. Уверен, что именно здесь вырастут будущие чемпионы, - прокомментировал Виталий Коротких.В селе проходит ряд традиционных спортивных мероприятий. Одно из них – ежегодный товарищеский матч между футбольными командами Троицкого и Чекалино. В холодное время года сельчане любят кататься на коньках. Новая площадка зимой превратится в каток и обеспечит качественный лёд.Спортивная площадка решает проблему сразу трех сёл. Около тысячи девчонок и мальчишек всех близлежащих территорий могут заниматься спортом в комфортных условиях, передает пресс-служба губдумы СО.Фото: пресс-служба губдумы СО