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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В селе Троицкое состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки

16 ноября 2018 16:42
106
В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах - Ивашевке и Чекалино.
16 ноября 2018 года в селе Троицкое Сызранского района состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки.

В селе проживает около 1000 человек. И до настоящего времени условия для занятия спортом отсутствовали не только в самом Троицком, но и в близлежащих селах - Ивашевке и Чекалино.

О необходимости строительства спорплощадки жители Троицкого рассказали депутату Самарской Губернской Думы Виталию Коротких .

Депутат не только сам занялся решением этого вопроса, но и подключил к процессу администрацию муниципального района Сызранский. Решение о строительстве спортобъкета было принято. Средства на финансирование проекта были выделены из областного бюджета, строительные работы начались в сентябре 2018 года.

- Поддержка детско-юношеского спорта должна быть первостепенной задачей. Победы и первые шаги в профессиональном спорте начинаются с ранних лет. Новая универсальная спортивная площадка позволит проводить не только сельские, но и районные соревнования. Уверен, что именно здесь вырастут будущие чемпионы, - прокомментировал Виталий Коротких.

В селе проходит ряд традиционных спортивных мероприятий. Одно из них – ежегодный товарищеский матч между футбольными командами Троицкого и Чекалино. В холодное время года сельчане любят кататься на коньках. Новая площадка зимой превратится в каток и обеспечит качественный лёд.

Спортивная площадка решает проблему сразу трех сёл. Около тысячи девчонок и мальчишек всех близлежащих территорий могут заниматься спортом в комфортных условиях, передает пресс-служба губдумы СО. 


Фото:   пресс-служба губдумы СО
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Комментарии



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