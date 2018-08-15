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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В селе Степановка ведется строительство новой дороги

15 августа 2018 18:23
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В селе Степановка проживает порядка 140 человек.
В Самарской области в 2018 году ведется строительство пяти подъездов к населенным пунктам в рамках программы «Устойчивое развитие территории».

Это подъезды – к селу Большое Алдаркино в Борском районе, селу Степановка в Кинель-Черкасском районе, селу Осиповка в Алексеевском районе, поселку Иерусалимский в Хворостянском районе, поселку Сургут в Сергиевском районе.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году выделено 386,3 млн рублей, из которых 152 млн рублей – средства федерального бюджета. Программа предусматривает соединение населенных пунктов с общей сетью автомобильных дорог.

В селе Степановка проживает порядка 140 человек. При этом все учреждения социально-культурной сферы, объекты инфраструктуры располагались в соседнем поселении Александровка, в том числе школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины. В соседнее село люди также ездят на работу.

Представители подрядной организации по строительству одной из таких дорог в селе Степановка рассказали о ходе работ, а жители села поделились своим впечатлением о новой дороге. Подъезд к селу до строительства новой автодороги осуществлялся по грунтовой дороге.

«Я живу в Степановке 30 лет. Осенью и весной невозможно было ни пройти, ни проехать, только на вездеходах, тяжело было ходить - колеи,
грязь. Сейчас дождались», - говорит жительница села Ольга Сиднева.

«Невозможно было отвезти детей в детский сад, школу, скорая помощь не могла проехать. Ну, и на работу никак не добраться», - отмечает жительница Елена Сиямкина.

Строительство подъезда от села Александровка к селу Богдановка по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области началось 27 июня 2018 года.

Протяженность новой автомобильной дороги составляет 3,26 км. Государственным контрактом предусмотрено строительство автомобильной дороги четвертой категории, переустройство сетей, строительство тротуара вдоль дороги, а также устройство наружного освещения. Стоимость работ – 98 млн рублей.

«В рамках госконтракта предусмотрена отсыпка большой насыпи на автодороге, в некоторых местах, где овраги, насыпь достигает 6,5 метров. Для устройства такой насыпи понадобилось порядка 30 тыс кубов земли. Также мы устроили шесть из восьми водопропускных труб диметром до 2,5 метров, ведем переустройство высоковольтных линий электропередач. В настоящее время на большей части автодороги отсыпали щебень, занимаемся строительством тротуаров, после этого приступим к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Всего толщина дорожной одежды составит 46 см: 20 песка, 20 см щебня, и 6 см – асфальтобетона. В местах высоких насыпей для
безопасности будет установлено пешеходное и барьерное ограждение. Также предусмотрена установка 95 дорожных знаков и регулируемого пешеходного перехода со светофором», - говорит прораб ООО «Хрипунов и К» Сергей Лященков.

Работы по строительству дороги должны завершиться до 31 октября текущего года. По словам главы сельского поселения Александровка Веры Андрияновой, жители Степановки много лет ждали дорогу и писали соответствующие обращения.

«В Степановке проживают очень много молодых семей с детьми. Сейчас, когда появится дорога, мы надеемся что наша Степановка оживет. Для нас эта дорога - мечта, которая вдруг взяла и сбылась», - прокомментировала Вера Андриянова, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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