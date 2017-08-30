В самарском зоопарке откроется новый павильон «Сельское подворье»
30 августа 2017 11:39
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Долгожданное и радостное событие состоится 07 сентября в 13.00 в Самарском зоопарке.
Для посетителей будут открыты двери в новый павильон «Сельское подворье». Жители города смогут поближе познакомиться с животными, которых человек приручил одними из первых. Это сельскохозяйственные животные: коровы, лошади, козы, куры, гуси, утки, индюки, собаки. В сельском подворье можно будет увидеть настоящую русскую печку и устройство быта древнерусского народа.
В день открытия можно будет покормить и погладить животных. А так же поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами русского фольклора, поиграть в русско-народные игры и ответить на вопросы викторины о домашних животных.
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