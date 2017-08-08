В самарском парке Гагарина установят новое колесо обозрения
8 августа 2017 21:59
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31 июля МАУ «Парки Самары» во второй раз объявило аукцион по выбору банка, который предоставит учреждению кредит на «приобретение аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров».
Кредит муниципальное учреждение хочет получить на 5 лет. Чтобы рассчитаться с банком к 31 июля 2022 г. На обслуживание кредита учреждение потратит 47,253 млн рублей.
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