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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В самарском парке Гагарина установят новое колесо обозрения

8 августа 2017 21:59
275
На обслуживание кредита «Парки Самары» потратят 47,253 млн рублей.
90 млн рублей на покупку колеса обозрения для парка им. Гагарина в Самаре даст «Газбанк», сообщает samara.ru. Это был единственный банк, который подал заявку на участие в аукционе. Поэтому даст деньги под максимальный процент – 18% годовых.

31 июля МАУ «Парки Самары» во второй раз объявило аукцион по выбору банка, который предоставит учреждению кредит на «приобретение аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров».

Кредит муниципальное учреждение хочет получить на 5 лет. Чтобы рассчитаться с банком к 31 июля 2022 г. На обслуживание кредита учреждение потратит 47,253 млн рублей. 
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Комментарии



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