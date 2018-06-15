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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В самарском парке Гагарина к 20 июля планируют установить 55-метровое колесо обозрения

15 июня 2018 21:38
На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек.
В самарском парке Гагарина завершили подготовку площадки для установки нового колеса обозрения, сообщает 63.ru со ссылкой на источник в администрации города.

По словам чиновников, «Парки Самары» уже выбрали подрядчика. Договор с компанией находится на стадии согласования. Установка колеса займет около 30 дней. 

Колесо обозрения поставят на площадке в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. Высота аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Внутри они будут обогреваться.




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Комментарии



Благоустройство региона
15 июня 2018  21:38
На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек.
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