В самарском парке Гагарина к 20 июля планируют установить 55-метровое колесо обозрения
15 июня 2018 21:38
По словам чиновников, «Парки Самары» уже выбрали подрядчика. Договор с компанией находится на стадии согласования. Установка колеса займет около 30 дней.
Колесо обозрения поставят на площадке в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. Высота аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Внутри они будут обогреваться.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 июня 2018 21:38
На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Благоустройство региона
0
15 июня 2018 13:32
Силами районной администрации после уборки будет организован вывоз мусора. Благоустройство региона
0
15 июня 2018 13:24
Работы планируют провести в ночь на 16 июня. Благоустройство региона
0
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
168
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
151
ЖКХ
15 июня 2018 09:55
Городская скульптура появилась на пересечении улиц Полевой и Галактионовской осенью 2017 года. ЖКХ
0
14 июня 2018 18:58
ЖКХ
0
14 июня 2018 11:41
Они «сажают» давление в сетях, создают риск попадания загрязнений в общегородские коммуникации. ЖКХ
0
Экология
14 июня 2018 12:48
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
0
13 июня 2018 12:09
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
0
13 июня 2018 09:45
Не подозревая, что свалка незаконная, некоторые люди выбрасывают там мусор. Экология
0
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия