В самарском парке Гагарина к 20 июля планируют установить 55-метровое колесо обозрения

По словам чиновников, «Парки Самары» уже выбрали подрядчика. Договор с компанией находится на стадии согласования. Установка колеса займет около 30 дней.Колесо обозрения поставят на площадке в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. Высота аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Внутри они будут обогреваться.