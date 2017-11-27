В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе полностью завершены работы в 882 дворах
27 ноября 2017 23:05
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В Самарской области реализуется региональная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, которая предусматривает благоустройство трех общественных территорий: 4-ой очереди набережной Волги, Струковского сада и площади им. Куйбышева, а также 1468 дворов в 34 муниципалитетах области.
Согласно прогнозам Минстроя России, до конца текущего года будет реализовано порядка 99% мероприятий по благоустройству по всей стране. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 27 ноября на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта.
Михаил Мень уточнил, что в текущем году должны быть благоустроены 19 570 дворов, 2,5 тысячи общественных пространств, 220 парков. «В среднем по России работы завершены на 80%. В основном сейчас завершается установка малых форм, идёт приёмка работ. Показатель достаточно неплохой», — отметил министр.
На сегодняшний день в Самарской области выполнены работы по благоустройству 882 дворовых территории. Все работы по благоустройству 3 общественных территорий - планируется завершить до середины декабря текущего года.
Он напомнил, что работы принимаются с участием общественности, поэтому объекты сдаются не с первого раза. Кроме того, некоторые регионы отстают от графиков. «На сегодня на нашем особом контроле остаются ряд регионов, где главам субъектов нужно устранить риски и отставания по срокам, чтобы не допустить неисполнения обязательств перед жителями», - подчеркнул министр. Среди отстающих регионов - Республики Хакасия, Карелия, Саха (Якутия) и Алтай, а также Краснодарский и Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Ярославская, Новосибирская, Липецкая, Костромская, Архангельская и Иркутская области.
Также Михаил Мень сообщил, что представителей бизнеса обяжут участвовать в программе по благоустройству городских территорий на прилегающих к их офисам участках. Он добавил, что у муниципалитетов появится право определять условия и порядок такого участия. «Очень часто главы муниципалитетов обращаются к бизнесу с предложениями по наведению порядка рядом со своими учреждениями. И это вызывает вопросы, поэтому эти взаимоотношения необходимо регламентировать», – сообщил министр.
Глава ведомства добавил, что в программу по благоустройству муниципалитетов в России планируется включить и моногорода. «Перечень муниципалитетов, участвующих в проекте, как и раньше, устанавливает сам регион, однако в обязательном порядке в программу должны быть включены административные центры, моногорода и, новелла этого года, исторические поселения федерального значения», - сказал глава ведомства.
Еще одной темой стало проведение капремонта в субъектах страны.
В России капитально отремонтировано почти 100 тыс. домов, а собираемость взносов на капитальный ремонт увеличилась на 16% по сравнению с показателями 2016 года. Такие данные озвучил глава Минстроя России Михаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта.
Михаил Мень отметил, что программа капремонта в регионах заработала в плановом режиме. По итогам 2017 года должен быть проведен ремонт более чем 40 тысяч многоквартирных домов общей площадью 171,4 млн кв. м, где проживают более 6 млн чел. Из них уже сейчас отремонтировано практически 30 тыс. домов (101,6 млн кв.м), что позволило улучшить условия проживания 3,8 млн человек.
В Самарской области за весь период отремонтировано 2700 многоквартирных домов. В этом году запланирован ремонт 978 МКД.
Особое внимание Михаил Мень уделил теме собираемости взносов на капремонт. «Рост уровня собираемости взносов на капитальный ремонт на сегодня составляет 88,85%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, собираемость выросла на 7,11%, что еще раз подтверждает доверие граждан к запущенной системе, - подчеркнул министр. - Но при этом обращаю внимание на недопустимость неоплаты взносов на капитальный ремонт публичными собственниками».
В Самарской области собираемость взносов за капремонт в среднем в 2017 году составляет – 99,8% сообщает пресс-служба облправительства.
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