В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе полностью завершены работы в 882 дворах

242

В Самарской области реализуется региональная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, которая предусматривает благоустройство трех общественных территорий: 4-ой очереди набережной Волги, Струковского сада и площади им. Куйбышева, а также 1468 дворов в 34 муниципалитетах области.уточнил, что в текущем году должны быть благоустроены 19 570 дворов, 2,5 тысячи общественных пространств, 220 парков. «В среднем по России работы завершены на 80%. В основном сейчас завершается установка малых форм, идёт приёмка работ. Показатель достаточно неплохой», — отметил министр.На сегодняшний день в Самарской области выполнены работы по благоустройству 882 дворовых территории. Все работы по благоустройству 3 общественных территорий - планируется завершить до середины декабря текущего года.Он напомнил, что работы принимаются с участием общественности, поэтому объекты сдаются не с первого раза. Кроме того, некоторые регионы отстают от графиков. «На сегодня на нашем особом контроле остаются ряд регионов, где главам субъектов нужно устранить риски и отставания по срокам, чтобы не допустить неисполнения обязательств перед жителями», - подчеркнул министр. Среди отстающих регионов - Республики Хакасия, Карелия, Саха (Якутия) и Алтай, а также Краснодарский и Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Ярославская, Новосибирская, Липецкая, Костромская, Архангельская и Иркутская области.Также Михаил Мень сообщил, что представителей бизнеса обяжут участвовать в программе по благоустройству городских территорий на прилегающих к их офисам участках. Он добавил, что у муниципалитетов появится право определять условия и порядок такого участия. «Очень часто главы муниципалитетов обращаются к бизнесу с предложениями по наведению порядка рядом со своими учреждениями. И это вызывает вопросы, поэтому эти взаимоотношения необходимо регламентировать», – сообщил министр.Глава ведомства добавил, что в программу по благоустройству муниципалитетов в России планируется включить и моногорода. «Перечень муниципалитетов, участвующих в проекте, как и раньше, устанавливает сам регион, однако в обязательном порядке в программу должны быть включены административные центры, моногорода и, новелла этого года, исторические поселения федерального значения», - сказал глава ведомства.Еще одной темой стало проведение капремонта в субъектах страны.В России капитально отремонтировано почти 100 тыс. домов, а собираемость взносов на капитальный ремонт увеличилась на 16% по сравнению с показателями 2016 года. Такие данные озвучил глава Минстроя России Михаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта.Михаил Мень отметил, что программа капремонта в регионах заработала в плановом режиме. По итогам 2017 года должен быть проведен ремонт более чем 40 тысяч многоквартирных домов общей площадью 171,4 млн кв. м, где проживают более 6 млн чел. Из них уже сейчас отремонтировано практически 30 тыс. домов (101,6 млн кв.м), что позволило улучшить условия проживания 3,8 млн человек.В Самарской области за весь период отремонтировано 2700 многоквартирных домов. В этом году запланирован ремонт 978 МКД.Особое внимание Михаил Мень уделил теме собираемости взносов на капремонт. «Рост уровня собираемости взносов на капитальный ремонт на сегодня составляет 88,85%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, собираемость выросла на 7,11%, что еще раз подтверждает доверие граждан к запущенной системе, - подчеркнул министр. - Но при этом обращаю внимание на недопустимость неоплаты взносов на капитальный ремонт публичными собственниками».В Самарской области собираемость взносов за капремонт в среднем в 2017 году составляет – 99,8% сообщает пресс-служба облправительства.