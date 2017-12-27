В праздничные дни УК «ЖКС» продолжит ежедневную уборку снега из дворов

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Работаактивизировалась с начала декабря, когда на Самару обрушился первый в этом году снегопад. За сутки выпало больше 70% месячнойнормы снега. Но, к примеру,к этой работе подготовилась заблаговременно, а потому на приведение в порядок дворовых территорий после снегопада ей потребовалось несколько дней. Затем работа продолжилась вштатном режиме.Уборка дворов начинается с раннего утра. В дни снегопадов дворники выходят на участки в 4-5 часов утра. Вскоре подъезжает и снегоуборочная техника. Уже к началу рабочего дня жильцы должны без проблем выйти из подъезда и пройти по двору.Дворники выполняют ручную уборку выходов из подъездов, отмосток вдоль зданий, тротуаров и тех участков, куда не может заехать техника. Механизированным способом расчищаются внутридворовые проезды. Техника в течение дня перемещается из двора во двор. Понятно, что одновременно все территории расчистить невозможно, но рабочие стараются за день успеть освободить от снега как можно больше дворов.Стоит отметить, что площадь зимней уборки дворовых территорий «ЖКС» составляет 1200 кв.м. Две трети территории почти 500 дворников убирают вручную. Для этого они снабжены необходимым инвентарем и спецодеждой. Собственный парк техники «ЖКС», помимо прочих машин, насчитывает 22 единицы тракторов и погрузчиков, используемых для уборки снега, - по одной машине на каждое ЖЭУ. При необходимости также привлекается наемная техника. Для очистки кровель от снега и наледи компания использует 5автогидроподъемников. Сформировано 20 бригад штатных кровельщиков.Ежедневно в жилфонде "ЖКС" очищается от снега и сосулек около 70 крыш. С первого снегопада и до сегодняшнего дня уже очищено более 100 тысяч квадратных метров кровель. С каждым днем эти показатели увеличиваются. На случай новых обильных снегопадовзаключены договоры на привлечение дополнительной техники и кровельщиков для того, чтобы решать поставленные природой задачей еще быстрее.