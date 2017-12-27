Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью.
Самарец, который выстрелил с балкона в голову полицейскому, отправится в колонию
Глава региона Дмитрий Азаров на ноябрьском расширенном заседании поставил задачу найти решения для долгостроев в максимально короткие сроки.
Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир на Тухачевского,10
Им стал ООО Мясокомбинат «Лада».
Подписано соглашение с очередным резидентом ТОР «Тольятти»
График предоставления отдельных социальных выплат в новогодние и праздничные дни
График предоставления отдельных социальных выплат в новогодние и праздничные дни
На период праздников будут сформированы аварийные бригады по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и других отраслей, которые в случае возникновения непредвиденных ситуаций будут решать вопросы в экстренном порядке.
Елена Лапушкина приняла участие в совещании по обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники
Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем спасателя Российской Федерации
Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем спасателя Российской Федерации
Посетители зимнего фестиваля в мультимедийном парке «Россия – Моя история» смогут увидеть и основную экспозицию комплекса, где представлены все события становления и развития нашей страны с древнейших времен до наших дней.
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
В Самаре разбилась женщина, упавшая с седьмого этажа
сегодня  Среда, 27 декабря, 21:45
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/12:
USD 57.73
-0.47
EUR 68.54
-0.55
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В праздничные дни УК «ЖКС» продолжит ежедневную уборку снега из дворов

27 декабря 2017 14:46
136
Ежедневно в жилфонде
С наступлением зимы на первое место в числе ежедневных обязанностей служб благоустройства вышла уборка снега. Работа
активизировалась с начала декабря, когда на Самару обрушился первый в этом году снегопад. За сутки выпало больше 70% месячной
нормы снега. Но, к примеру, управляющая компания «Жилищно-коммунальная система» к этой работе подготовилась заблаговременно, а потому на приведение в порядок дворовых территорий после снегопада ей потребовалось несколько дней. Затем работа продолжилась в
штатном режиме.

Уборка дворов начинается с раннего утра. В дни снегопадов дворники выходят на участки в 4-5 часов утра. Вскоре подъезжает и снегоуборочная техника. Уже к началу рабочего дня жильцы должны без проблем выйти из подъезда и пройти по двору.

Дворники выполняют ручную уборку выходов из подъездов, отмосток вдоль зданий, тротуаров и тех участков, куда не может заехать техника. Механизированным способом расчищаются внутридворовые проезды. Техника в течение дня перемещается из двора во двор. Понятно, что одновременно все территории расчистить невозможно, но рабочие стараются за день успеть освободить от снега как можно больше дворов.

Стоит отметить, что площадь зимней уборки дворовых территорий «ЖКС» составляет 1200 кв.м. Две трети территории почти 500 дворников убирают вручную. Для этого они снабжены необходимым инвентарем и спецодеждой. Собственный парк техники «ЖКС», помимо прочих машин, насчитывает 22 единицы тракторов и погрузчиков, используемых для уборки снега, - по одной машине на каждое ЖЭУ. При необходимости также привлекается наемная техника. Для очистки кровель от снега и наледи компания использует 5
автогидроподъемников. Сформировано 20 бригад штатных кровельщиков.

Ежедневно в жилфонде "ЖКС" очищается от снега и сосулек около 70 крыш. С первого снегопада и до сегодняшнего дня уже очищено более 100 тысяч квадратных метров кровель. С каждым днем эти показатели увеличиваются. На случай новых обильных снегопадов
заключены договоры на привлечение дополнительной техники и кровельщиков для того, чтобы решать поставленные природой задачей еще быстрее.

Впереди Новогодние праздники, но содержание дворовых территорий и кровель по-прежнему будет вестись ежедневно. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
27 декабря 2017  14:46
Ежедневно в жилфонде
В праздничные дни УК «ЖКС» продолжит ежедневную уборку снега из дворов
Ежедневно в жилфонде "ЖКС" очищается от снега и сосулек около 70 крыш. С первого снегопада и до сегодняшнего дня уже очищено более 100 тысяч квадратных... Благоустройство региона
135
27 декабря 2017  12:30
На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей Речь идет о 34 памятниках в разных частях города.
На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей
Речь идет о 34 памятниках в разных частях города. Благоустройство региона
128
25 декабря 2017  12:19
Улицу Луначарского в Самаре намерены открыть в 2018 году Там нужно доделать освещение, установить дорожные знаки.
Улицу Луначарского в Самаре намерены открыть в 2018 году
Там нужно доделать освещение, установить дорожные знаки. Благоустройство региона
231
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
390
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
208
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10679
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
485
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
227
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
400
Весь список
ЖКХ
27 декабря 2017  09:10
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм. ЖКХ
134
27 декабря 2017  01:20
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.
На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.  ЖКХ
459
26 декабря 2017  22:56
Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.
Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора
Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.   ЖКХ
565
Весь список

Экология
25 декабря 2017  13:52
Погода в Самарской области сильно потеплеет Временами обещают мокрый снег.
Погода в Самарской области сильно потеплеет
Временами обещают мокрый снег. Экология
799
21 декабря 2017  10:32
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах.
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области
В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах. Экология
247
20 декабря 2017  11:57
Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве
Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве
Соглашение позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды. Экология
266
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5915
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2171
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9110
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2770
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10835
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3163
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2785
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1745
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2137
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2033
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1693
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3328
Весь список

Мероприятия
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
В Самаре Росгвардия организовала праздничный утренник для детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей
Благотворительный футбольный матч: Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов
Весь список
Популярное
за сегодня

На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы

459

Самарцы рассказали о странных подарках на Новый год

423

Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора

337
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4899

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1656
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда