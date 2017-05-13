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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В парке им. 60-летия Советской власти в Самаре проходит молодежный субботник

13 мая 2017 10:24
128
В парке им. 60-летия Советской власти в Самаре проходит молодежный субботник Участие в нем принимают военно-патриотические клубы.
Участие в нем принимают военно-патриотические клубы.

Сегодня, 13 мая в лесопарковой зоне Парк им. 60-летия Советской власти по ул. Стара - Загора (между ул. Алма-Атинская и ул. Ташкентская) проходят массовый субботник молодежного актива Кировского района. Участие принимают военно-патриотические клубы, учащиеся техникумов, молодежь АО "РКЦ "Прогресс", сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

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Комментарии



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