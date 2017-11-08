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В парке Металлургов в Самаре подсветят фонтан "Царевна-лебедь"

8 ноября 2017 09:58
97
В парке Металлургов в Самаре подсветят фонтан
В парке больше не будет работать конюшня.

В Самаре ищут специалистов для проведения второго этапа ремонта парка имени 50-летия Октября, больше известного как парк Металлургов. Стоимость работ чиновники оценили в 56,7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Большую часть работ специалистам придется проводить в искусственном озере. В частности, необходимо очистить дно водоема от мусора и ила. Также подрядчики должны заменить инженерные системы фонтана «Царевна-Лебедь». Требуется и ремонт сетей электроснабжения. Подсветить фонтан планируют с помощью прожекторов.

Кроме того, рабочие должны поменять покрытие и провести ремонт ограждения памятника «Солдат Победы». На территории парка смонтируют новый водопровод, систему автоматического полива и установят новые фонари.  Причем завершить весь объем работ подрядчик должен до 22 декабря 2017 года, пишет 63.ру.

Напомним, что строители приступили к реконструкции парка Металлургов 8 августа. Рабочие демонтировали бетонные плиты по берегам озера, а фонтан «Царевна-Лебедь» покрасили. О том, как преображается парк, можно узнать из видеоролика.

Изменения коснулись и лебяжьего домика, который располагается на озере. В ближайшее время здесь соберут новые каркасные будки для птиц. Кроме того, рабочие собрали каркас новой лодочной станции.

Но стоит отметить, что в парке больше не будет работать конюшня. Ее демонтируют, а лошадей временно разместят у частников.

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Комментарии



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