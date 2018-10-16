Я нашел ошибку
Главные новости: 
На выезде он уступил новосибирскому «Локомотиву» в трех партиях.
Волейбольный клуб «Нова» на старте чемпионата проиграл в Новосибирске
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе.
Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ
Михаил Жданов, который теперь рассматривается как кандидат на пост в министерстве промышленности, приехал в Самарскую область в 2013 году из Москвы.
В кресло министра промышленности и торговли Самарской области теперь может пересесть Михаил Жданов
Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы корреспондента azerisport.com.
Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
В районе 1126 км мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.
В Сергиевском районе при ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Vesta
Старые детали использовать можно, но после согласования с владельцем автомобиля.
ЦБ не разрешает страховщикам использовать старые детали для ремонта по ОСАГО
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудника Росрыболовства задержали при передаче 200 тысяч рублей
Со следующего года все деньги, собранные с водителей-нарушителей, будут поступать в дорожный фонд нашей области.
Водители Самарской области нарушили ПДД на 1,74 млрд рублей
сегодня  Вторник, 16 октября, 23:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/10:
USD 65.53
-0.22
EUR 75.92
-0.13
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В парке Дружбы появилась новая деревянная скульптура «Мать и дитя»

16 октября 2018 20:35
93
Сергей Ключников вырезал её из старого дерева.
Новое произведение мастера Сергея Ключникова украсило парк Дружбы, передает sgpress.ru.

Сергей Ключников вырезал из старого дерева фигуры женщины и маленькой девочки, назвав скульптуру «Мать и дитя».



Фото:  соцсети 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
16 октября 2018  21:51
Обсуждался вопрос строительства второй ветки метро, которая пройдет от Хлебной площади через железнодорожный вокзал и до Центрального автовокзала.
Съезды с Фрунзенского моста планируется увязать с новой станцией метро
Обсуждался вопрос строительства второй ветки метро, которая пройдет от Хлебной площади через железнодорожный вокзал и до Центрального автовокзала.  Благоустройство региона
80
16 октября 2018  20:35
Сергей Ключников вырезал её из старого дерева.
В парке Дружбы появилась новая деревянная скульптура «Мать и дитя»
Сергей Ключников вырезал её из старого дерева.   Благоустройство региона
92
15 октября 2018  13:34
Жители Самарской области оценят результаты работ по благоустройству в г. Кинеля
Жители Самарской области оценят результаты работ по благоустройству в г. Кинеля
Итоги выяснят с помощью онлайн-голосования на портале «ВМЕСТЕ». Благоустройство региона
197
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
73
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2723
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
458
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1039
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1147
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
474
Весь список
ЖКХ
16 октября 2018  16:00
Там сыро и темно. Пахнет так, что любой волжанин понимает – рядом Волга. Слышен далёкий гул насосов и плеск воды, самотёком поступающей со дна реки в аванкамеры – огромные бетонные сооружения под землёй.
На глубине 10-ти этажного дома: сотрудники НФС-2 провели сложные работы по замене оборудования
Там сыро и темно. Пахнет так, что любой волжанин понимает – рядом Волга. Слышен далёкий гул насосов и плеск воды, самотёком поступающей со дна реки в аванкамеры... ЖКХ
163
15 октября 2018  10:06
В Самаре без отопления еще 89 домов Предстоящую неделю синоптики прогнозируют теплой.
В Самаре без отопления еще 89 домов
Предстоящую неделю синоптики прогнозируют теплой. ЖКХ
214
12 октября 2018  15:42
С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.
«РКС-Самара» заложили седьмую звезду на Аллее славы - звезду имени Александра Стрелкова
С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.  ЖКХ
284
Весь список

Экология
16 октября 2018  10:26
Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета
Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета
Погода начнет меняться в пятницу. Экология
200
14 октября 2018  11:22
В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно.
В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян
Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно. Экология
9636
12 октября 2018  12:19
По требованию прокурора в Сызрани начали вывозить мусор с территорий кладбищ.
По требованию прокурора в Сызрани начали вывозить мусор с территорий кладбищ
В адрес руководства МБУ «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений. Экология
149
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
294
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
354
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
348
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
745
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
614
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1011
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
641
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1080
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1130
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2219
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1644
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1820
Весь список

Мероприятия
Состоялись соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Мемориал В.Сергеева»
В Тольятти пройдет спортивный форум «Звёзды Самарской губернии и России-2018»
Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные