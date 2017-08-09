В ночь на 10 августа начнется ремонт Красноглинского шоссе в Самаре
9 августа 2017 13:24
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На участке дороги длиной 10 км — от поворота с Волжского шоссе до поста ГИБДД перед мостом через р. Сок начнут срезать асфальт, после чего начнется уширение проезжей части и обустройство придорожной территории. Об этом Волга Ньюс сообщил начальник объекта Михаил Панин.
По словам представителя подрядной организации, фреза, с помощью которой будут снимать верхний слой старой дорожной одежды, уже прибыла на объект. Работы начнутся в ночь на четверг, 10 августа и продлятся около двух недель. Всего дорожникам предстоит "зачистить" порядка 100 тыс. квадратных метров проезжей части. При этом в "Самаратрансстрое" заверяют, что автомобилисты не заметят особых неудобств — техника будет работать ночью.
"По проекту окончание работ по ремонту Красноглинского шоссе запланировано на следующий год, — говорит Михаил Панин. — Помимо обновления дорожной одежды нам предстоит произвести уширение проезжей части, вынести коммуникации — дождевую канализацию, водовод, газопровод, обустроить тротуары и устроить подпорные стенки и барьерное ограждение по оси".
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