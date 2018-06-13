В микрорайоне «Крутые Ключи» появится новый детский сад
13 июня 2018 19:36
В течение месяца должен быть разработан устав нового детсада и передан учредителю.
Регистрацию проведут в течение двух месяцев.
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