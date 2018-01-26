Я нашел ошибку
Главные новости: 
Программой предусматривается «приоритетное переселение высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда».
Медведев утвердил программу «добровольного переселения соотечественников», проживающих за рубежом, в Воронежскую область
Большая часть перечисленных авто либо уже доступны для покупки в России, либо доберутся до нашего рынка в перспективе.
Опубликован список из 10 моделей, претендующих на звание «Лучшего авто года»
Предприятие компании в Алтайском крае регулярно нарушало законодательство, уверены в службе.
Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo
В целом по стране картина с сокращением получилась неоднозначная.
В МВД назвали причину сокращения 10 тысяч сотрудников ГИБДД
Самым крупным рынком планеты остается КНР.
Россия попала в Топ-10 регионов мирового авторынка в 2017 году
Главой Безенчукского района избран Владимир Аникин
Церемонию провел посол Австралии в России Петер Теш. На мероприятие присутствовали руководители Самарской области.
В Самаре на улице Куйбышева открыли мемориальную доску в память о дипломатической миссии Австралии
В настоящее время начато заполнение трубопровода горячей водой.
Повреждение теплосети на Вольской устранено, специалисты готовятся к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения
сегодня  Суббота, 27 января, 03:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 55.83
-0.1
EUR 69.61
0.15
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В марте правительство рассмотрит проект строительства магистрали «Центральной» и решит вопрос финансирования

26 января 2018 20:01
215
Предполагается, что дорога будет строиться с привлечением средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства.
Как стало известно из заявления врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в марте правительственная комиссия рассмотрит проект строительства магистрали «Центральной» и решит вопрос финансирования, сообщает samarskie-voditeli.ru.

По мнению главы региона, у проекта Самарской области есть шанс получить финансирование из федерального бюджета. Пока речь идет о первом этапе строительства магистрали на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги. На строительство дороги протяженностью в 14 километров потребуется 7 млрд рублей.

Предполагается, что дорога будет строиться с привлечением средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства. Так, 3 млрд рублей может выделить правительство из федерального бюджета, 1 млрд рублей – бюджета области, а оставшиеся 3,3 млрд рублей будут привлечены за счет инвестора.

Весь проект магистрали «Центральной» рассчитан на реконструкцию проспекта Карла Маркса от пересечения с проспектом Кирова и до границы Самары и региональной дороги магистрали «Центральной» до Обводной дороги.

Предполагается, что магистраль будет пересекаться с Куйбышевской железной дорогой. Главный поток будет пролегать на нижнем уровне развязки по проспекту Карла Маркса. А в поселке Петра Дубрава на пересечении магистрали с улицей Садовой будет построена двухуровневая развязка. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 января 2018  20:01
Предполагается, что дорога будет строиться с привлечением средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства.
В марте правительство рассмотрит проект строительства магистрали «Центральной» и решит вопрос финансирования
Предполагается, что дорога будет строиться с привлечением средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства.  Благоустройство региона
214
26 января 2018  12:59
В Самарской области запущен региональный интернет-портал о проекте «Формирование комфортной городской среды»
В Самарской области запущен региональный интернет-портал о проекте «Формирование комфортной городской среды»
Он содержит в себе основную информацию о проекте, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Благоустройство региона
254
26 января 2018  11:15
«Самарские распределительные сети» расчистят около 1 000 га просек ЛЭП в 2018 году На эти цели выделено более 40 млн рублей.
«Самарские распределительные сети» расчистят около 1 000 га просек ЛЭП в 2018 году
На эти цели выделено более 40 млн рублей. Благоустройство региона
167
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
709
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
308
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10753
Весь список
Всё в Дом
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
134
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
623
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
301
Весь список
ЖКХ
26 января 2018  21:48
В настоящее время начато заполнение трубопровода горячей водой.
Повреждение теплосети на Вольской устранено, специалисты готовятся к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения
В настоящее время начато заполнение трубопровода горячей водой.  ЖКХ
320
26 января 2018  15:37
В работах задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы сегодня до конца дня.
На Вольской, на месте повреждения теплосети, приступили к сварочным работам
 В работах задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы сегодня до конца дня.   ЖКХ
261
26 января 2018  10:28
Выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм на ул.Вольской в Самаре Специалисты «ПТС» ведут ремонтные работы.
Выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм на ул.Вольской в Самаре
Специалисты «ПТС» ведут ремонтные работы. ЖКХ
227
Весь список

Экология
26 января 2018  13:47
Самарцев ждут морозные выходные Осадков не прогнозируют.
Самарцев ждут морозные выходные
Осадков не прогнозируют. Экология
268
24 января 2018  10:47
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден Он значительно усугубить глобальное потепление.
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден
Он может значительно усугубить глобальное потепление. Экология
247
24 января 2018  09:29
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса "Большой год -2018"
Задача конкурса: сфотографировать как можно больше видов птиц на территории Самарской области.  Экология
218
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1500
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
489
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
474
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6763
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2470
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9407
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3260
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1897
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2335
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2211
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1860
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3471
Весь список

Мероприятия
В Самаре «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Открытка памяти»
Самарские школьники примут участие в Чемпионате по чтению вслух
Приглашаем всех на лыжный марафон «Сокольи горы»
Весь список
Популярное
за сегодня

Опубликован список из 10 моделей, претендующих на звание «Лучшего авто года»

174

Медведев утвердил программу «добровольного переселения соотечественников», проживающих за рубежом, в Воронежскую область

173

В МВД назвали причину сокращения 10 тысяч сотрудников ГИБДД

163
за неделю

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2992

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

2774
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда