В марте правительство рассмотрит проект строительства магистрали «Центральной» и решит вопрос финансирования

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По мнению главы региона, у проекта Самарской области есть шанс получить финансирование из федерального бюджета. Пока речь идет о первом этапе строительства магистрали на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги. На строительство дороги протяженностью в 14 километров потребуется 7 млрд рублей.Предполагается, что дорога будет строиться с привлечением средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства. Так, 3 млрд рублей может выделить правительство из федерального бюджета, 1 млрд рублей – бюджета области, а оставшиеся 3,3 млрд рублей будут привлечены за счет инвестора.Весь проект магистрали «Центральной» рассчитан на реконструкцию проспекта Карла Маркса от пересечения с проспектом Кирова и до границы Самары и региональной дороги магистрали «Центральной» до Обводной дороги.Предполагается, что магистраль будет пересекаться с Куйбышевской железной дорогой. Главный поток будет пролегать на нижнем уровне развязки по проспекту Карла Маркса. А в поселке Петра Дубрава на пересечении магистрали с улицей Садовой будет построена двухуровневая развязка.