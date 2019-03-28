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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В храме Святой Троицы в Утевке провели ремонт крыши

28 марта 2019 21:00
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Храм расписан Григорием Журавлевым - уникальным иконописцем, от рождения не имевшим ни рук, ни ног.
Храм Святой Троицы в Утевке расписан Григорием Журавлевым - уникальным иконописцем, от рождения не имевшим ни рук, ни ног.

После нашего приезда с Дмитрием Азаровым храм признали памятником, провели ремонт крыши.

Будем помогать с реставрацией и дальше.

Есть план сделать рядом музей Журавлева, сообщает Александр Хинштейн в Твиттере. 
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Комментарии



Благоустройство региона
28 марта 2019  21:00
Храм расписан Григорием Журавлевым - уникальным иконописцем, от рождения не имевшим ни рук, ни ног.
В храме Святой Троицы в Утевке провели ремонт крыши
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