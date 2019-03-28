В храме Святой Троицы в Утевке провели ремонт крыши
28 марта 2019 21:00
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После нашего приезда с Дмитрием Азаровым храм признали памятником, провели ремонт крыши.
Будем помогать с реставрацией и дальше.
Есть план сделать рядом музей Журавлева, сообщает Александр Хинштейн в Твиттере.
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