Я нашел ошибку
Главные новости: 
Когда потерпевший увидел содержимое переданного ему чемодана, преступник уже скрылся в неизвестном направлении.
Москвич обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.
Экс-руководитель тольяттинского спецкомбината ритуальных услуг попался на взятке в 12 тысяч
Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли выйти из-за сильного волнения, причем их относило все дальше в море.
Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек
Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине.
Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.
Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря.
В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.
В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре
сегодня  Пятница, 30 ноября, 20:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 66.63
-0.31
EUR 75.89
0.37
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре

30 ноября 2018 17:36
148
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.
Любимые места отдыха горожан – парки и скверы Самары наряжаются в новогоднее убранство. Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.

В 2018-ом году в парках планируется залить катки, общая площадь которых составит около 11650 кв.м, в том числе:

- в парке имени Ю.А. Гагарина площадью 8000 кв.м.
- в парке «Дружба» площадью 2400 кв.м.
- в парке Победы площадью 1250 кв.м.
- впервые в этом году будет оборудована ледовая площадка в парке 50-летия Октября (парк «Металлургов») площадью 3150 кв.м (включая хоккейную площадку площадью 1450 кв.м и дорожек для катания площадью 1700 кв.м). Напомним, парк открылся после капитального ремонта осенью этого года.
- Каток на набережной реки Волга

Ледовые аллеи заливают начиная от спортивного комплекса ЦСКА до Маяковского спуска. Также планируется оборудовать теплую зону для переодевания, где есть прокат, камера хранения, работает кафе.

Во всех районах Самары планируется залить 120 катков: на стадионах, около образовательных учреждений и во дворах, в том числе, отремонтированных по федеральному проекту «Комфортная городская среда».

Список городских катков, который будет пополняться, здесь, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
30 ноября 2018  17:36
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.
В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения... Благоустройство региона
147
30 ноября 2018  11:59
В Самарской области в 2019 году хотят отремонтировать больше 90 дорог На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей.
В Самарской области в 2019 году хотят отремонтировать больше 90 дорог
На эти цели будет направлено 4,76 млрд рублей. Благоустройство региона
203
28 ноября 2018  20:18
Всего планируется изъять землю и квартиры в пяти домах в разных районах Самары.
В Самаре снесут дома рядом с мечетью на ул. Алексея Толстого
Всего планируется изъять землю и квартиры в пяти домах в разных районах Самары.   Благоустройство региона
346
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
485
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
534
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
494
Весь список
Всё в Дом
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
137
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
377
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1618
Весь список
ЖКХ
30 ноября 2018  09:51
Напоминание самарским должникам за воду будет колесить по городу
Напоминание самарским должникам за воду будет колесить по городу
«РКС-Самара» выпустила на линию специальные машины. ЖКХ
263
29 ноября 2018  15:57
И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше.
Более 2 миллионов рублей собрали с должников за воду с помощью пирамиды позора
И это – не считая гарантийных писем, сумма которых значительно больше.  ЖКХ
294
29 ноября 2018  12:00
Самые опытные самарцы оценили качество воды Совет ветеранов Советского района города Самары побывал с экскурсией на НФС-2.
Самые опытные самарцы оценили качество воды
Совет ветеранов Советского района города Самары побывал с экскурсией на НФС-2.  ЖКХ
170
Весь список

Экология
29 ноября 2018  09:44
Синоптики прогнозируют сильные морозы в Самарской области
Синоптики прогнозируют сильные морозы в Самарской области
Столбик термометра опустится до -23 градусов. Экология
340
28 ноября 2018  11:52
Жителей Самарской области приглашают поддержать акцию
Жителей Самарской области приглашают поддержать акцию "100 тысяч новых елок"
Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году.  Экология
179
28 ноября 2018  11:29
Власти Самары списали проблемы с мусором на времена года
Власти Самары списали проблемы с мусором на времена года
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу. Экология
247
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
148
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
604
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
545
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
997
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1090
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1025
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
911
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
872
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1293
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1682
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1710
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2883
Весь список

Мероприятия
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные