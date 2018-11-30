В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре
30 ноября 2018 17:36
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В 2018-ом году в парках планируется залить катки, общая площадь которых составит около 11650 кв.м, в том числе:
- в парке имени Ю.А. Гагарина площадью 8000 кв.м.
- в парке «Дружба» площадью 2400 кв.м.
- в парке Победы площадью 1250 кв.м.
- впервые в этом году будет оборудована ледовая площадка в парке 50-летия Октября (парк «Металлургов») площадью 3150 кв.м (включая хоккейную площадку площадью 1450 кв.м и дорожек для катания площадью 1700 кв.м). Напомним, парк открылся после капитального ремонта осенью этого года.
- Каток на набережной реки Волга
Ледовые аллеи заливают начиная от спортивного комплекса ЦСКА до Маяковского спуска. Также планируется оборудовать теплую зону для переодевания, где есть прокат, камера хранения, работает кафе.
Во всех районах Самары планируется залить 120 катков: на стадионах, около образовательных учреждений и во дворах, в том числе, отремонтированных по федеральному проекту «Комфортная городская среда».
Список городских катков, который будет пополняться, здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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