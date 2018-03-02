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В этом году в Самаре планируют установить более 600 дорожных камер

2 марта 2018 21:27
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В 2017 году в Самарской области установили 914 дорожных камер.
В Самаре проводилось совещание по вопросам безопасности дорожного движения, на котором врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин рассказал о том, как в нашем регионе ведется установка дорожных камер. В 2017 году в Самарской области установили 914 дорожных камер. На участках, где были установлены камеры, аварийность снизилась на 13,2%. В этом году планируется установить 624 дорожные камеры, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Также на совещании прозвучала информация об оснащении пешеходных переходов специальным оборудованием. Так, установлено более 3,5 тысяч метров пешеходных ограждений, а 100 пешеходных переходов оснастили искусственными дорожными неровностями. Что касается пешеходных переходов возле образовательных учреждений, 90 из 118 таких переходов оборудованы необходимым в соответствии со стандартами.

В 2017 году на аварийно-опасных участках дорог области было установлено 258 светофоров. 
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Комментарии



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