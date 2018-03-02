В этом году в Самаре планируют установить более 600 дорожных камер

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Также на совещании прозвучала информация об оснащении пешеходных переходов специальным оборудованием. Так, установлено более 3,5 тысяч метров пешеходных ограждений, а 100 пешеходных переходов оснастили искусственными дорожными неровностями. Что касается пешеходных переходов возле образовательных учреждений, 90 из 118 таких переходов оборудованы необходимым в соответствии со стандартами.В 2017 году на аварийно-опасных участках дорог области было установлено 258 светофоров.