В этом году в Самаре отремонтируют улицы Стара-Загора и Победы

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В городской Администрации под председательством Главы Самарысостоялось рабочее совещание, на котором обсудили планы работ по благоустройству объектов городского хозяйства и ремонту улично-дорожной сети.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологииподчеркнул, что все работы будут проводиться в рамках реализации четырех национальных проектов – «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика» и «Экология».«Достигать плановых показателей по национальным проектам и повышать качество городской среды мы планируем при помощи действующих муниципальных программ. К примеру, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре будет отремонтировано 4 общественных пространства, 51 дворовая территория и свыше 100 дворовых проездов», - пояснил Олег Ивахин.Кроме того, по программе «Цветущий город» в Самаре высадят более миллиона цветов. Зеленые насаждения и цветники появятся в парках скверах, на набережной, вдоль проезжих частей и на основных прогулочных зонах.«Мы планируем сохранить уровень 2018 года и высадить такое же количество цветов, как и к прошедшему Чемпионату мира по футболу», - добавил первый заместитель главы СамарыНе останется без внимания и дорожное хозяйство. В 2019 году специалисты проведут ремонт автомобильных дорог картами свыше 100 погонных метров протяженностью 40,1 км, завершат капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от ХХII Партсъезда до Земеца, а также провести комплексный ремонт улицы Стара-Загора на участке от Советской Армии до Ново-Вокзальной и Победы на участке от проспекта Кирова до Елизарова.По словам Олега Ивахина, национальный проект «Экология» в Самаре будет реализован в рамках региональной программы «Оздоровление Волги». По региональной программе планируется выполнить 4 мероприятия по строительству и модернизации очистных сооружений города, а также строительство двух водоводов от НФС-2 до Куйбышевского и Красноглинского районов для обеспечения жителей качественной питьевой водой.«Национальный проект «Цифровая экономика» будет реализован через программу «Умный город», которая направлена на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан», - рассказал руководитель департамента.Рабочая группа, созданная при Департаменте городского хозяйства и экологии, уже выработала ряд предложений для включения в проект. Одно из них – создание системы «Умное ЖКХ», которая предполагает внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, установку автоматизированных систем учета потребления тепловой энергии, горячей воды и холодной на общедомовых приборах учета, а также внедрение автоматизированного контроля заявок потребителей и устранения аварий, передает пресс-служба горадминистрации.