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В этом году в Самаре будет высажено более миллиона цветов

27 февраля 2019 14:11
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В этом году площадь цветников составит почти 33 000 квадратных метров.
Чтобы Самара расцвета и заиграла новыми красками МП городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз» уже осенью приступает к подготовке рассады.

Большое внимание уделяется сортам растений и их окраске. При выборе растений также обязательно учитывают их выносливость, продолжительность цветения и декоративность.

В этом году площадь цветников составит почти 33 000 квадратных метров. Будет высажено более 1 000 000 рассады. Бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще порядка 50 сортов растений появятся на улицах города. Клумбы украсят бульвары, скверы, парки и другие общественные пространства. Специальные конструкции с цветами появятся также вдоль гостевых маршрутов и городским магистралей.

Первыми жителей и гостей города порадуют тюльпаны. Их площадь цветения составит более 2 000 квадратных метров. Высадку цветов в открытый грунт начнут по мере наступления благоприятных погодных условий.

В начале мая специалисты начнут высаживать и другие растения. В настоящее время в теплицах муниципального предприятия ведется пикировка рассады, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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Комментарии



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