В этом году в Самаре будет высажено более миллиона цветов

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Большое внимание уделяется сортам растений и их окраске. При выборе растений также обязательно учитывают их выносливость, продолжительность цветения и декоративность.В этом году площадь цветников составит почти 33 000 квадратных метров. Будет высажено более 1 000 000 рассады. Бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще порядка 50 сортов растений появятся на улицах города. Клумбы украсят бульвары, скверы, парки и другие общественные пространства. Специальные конструкции с цветами появятся также вдоль гостевых маршрутов и городским магистралей.Первыми жителей и гостей города порадуют тюльпаны. Их площадь цветения составит более 2 000 квадратных метров. Высадку цветов в открытый грунт начнут по мере наступления благоприятных погодных условий.В начале мая специалисты начнут высаживать и другие растения. В настоящее время в теплицах муниципального предприятия ведется пикировка рассады, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации