В ближайшие сутки коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме

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По словам специалистов Гидрометеоцентра, за минувшие сутки в Самаре выпало 32 миллиметра осадков, что составляет почти 70 процентов месячной нормы. В ближайшие дни снегопад ослабится, но не прекратится. Именно поэтому коммунальные службы продолжат работать в усиленном режиме, особенно в ночное время. В уборке улиц города сегодня ночью планируется задействовать 263 единицы техники, что на 95 спецмашин больше, чем в дневную смену.Так, в Куйбышевском районе планируется очистить от снега тротуары на улице Главная, Зеленая, Народная, Белорусская, Шоссейная, Казачья, Бакинская, Калининградская, Фасадная, Грозненская, Медицинская, Кишеневская. Также работы будут проводиться на Кряжском шоссе, Пугачевском тракте, на площади возле ДК «Нефтяник» и других территориях.На территории Самарского района в первую очередь расчистят тротуары по Пионерской, Алексея Толстого, Степана Разина, переулку Высоцкого, Кутякова, переулку Тургенева, Чапаевской, Некрасовской, Венцека, Ленинградской и в районе Хлебной площади.В Ленинском районе продолжат расчищать Куйбышева, Фрунзе, Максима Горького, Молодогвардейскую, Льва Толстого, Мичурина, Красноармейскую, Чапаевскую, Шостаковича, Вилоновскую, Маяковского, Полевую, Коммунистическую, Клиническую, Владимирскую и Волжский проспект.Очистка улиц от снега в Октябрьском районе начнется с улиц Гагарина, Авроры, Гаражная, Революционная, Дыбенко, Карла Маркса, Солдатова, Саранская, Врубеля, Митирева, Лейтенанта Шмидта, Артемовская,3 проезда, 4 проезда и проспекта Ленина.«Сегодня ночью на работы по очистке городских улиц от снега выходят все руководители муниципальных предприятий, управляющих компаний, главы районных администраций, начальники дорожных участков, представители Департамента городского хозяйства и экологии и рядовые сотрудники коммунальных служб. Основные усилия будут направлены на расчистку внутриквартальных территорий, въездов во дворы, подъездов к образовательным учреждениям и больницам», - подчеркнул временно исполняющий полномочия Главы Самары Владимир Василенко.В связи с проведением работ по уборке городских территорий от снега Владимир Василенко также обратился к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к работе специалистов городских служб и, по возможности, не оставлять машины вдоль проезжей части и внутри дворовых территорий, чтобы не мешать полноценной расчистке дорог от снежного покрова.Также Владимир Василенко отметил, что завтра днем работы продолжатся. Для того, чтобы не препятствовать движению транспорта, основной упор в дневную смену будут делать на противогололедную обработку.