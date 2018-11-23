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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский сад

23 ноября 2018 17:28
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Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта.
В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский сад

В четверг, 22 ноября, Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с инициативной группой родительской общественности Крутых Ключей, в ходе которой обсудили перспективу развития системы образовательных учреждений на территории микрорайона.

Сейчас в Крутых Ключах проживает 75 000 человек, и при этом численность неуклонно растет: в соответствии со статистическими данными, микрорайон является лидером в России по темпу роста рождаемости. Каждый год количество детей здесь увеличивается на 850-900.

Для того, чтобы обеспечить доступность образования в микрорайоне, был рассмотрен вопрос о строительстве новой школы в границах улицы Мира. Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта.

«Технические возможности этой территории позволяют посадить здесь типовую школу на 1360 мест и детский садик на 350 мест, но для этого нужно отодвинуть Северное шоссе, которое в перспективе свяжет Московское шоссе и магистраль «Центральную». Договоренность с министерством транспорта Самарской области по этому вопросу у нас уже есть», - рассказала Елена Лапушкина.

Школа и детский сад на оговоренном участке появятся в ближайшие два года. Кроме того, Глава города отметила, что Администрация не отказывается и от планов строительства еще одной школы в Орловом овраге на 1500 мест.

«Реализация этого проекта займет больше времени, так как данная территория требует серьезных финансовых вложений по проведению коммуникаций», - пояснила Елена Лапушкина.

Временным решением вопроса с доступностью образования может стать школа в микрорайоне Кошелев-Парк, которая открылась в сентябре этого года. Учебное заведение рассчитано на 1360 ребят, однако на данный момент здесь занимается только 800 детей. С администрацией Волжского района уже достигнута договоренность о зачислении детей с самарской пропиской в это учреждение.

Также Елена Лапушкина рассказала, что в сентябре 2019 года в Крутых Ключах откроется филиал детской школы искусств №4. Для этой цели городская Администрация выкупила первый этаж жилого дома по адресу Крутые Ключи, 37. По окончании ремонтных работ здесь откроются классы для занятий эстрадным и классическим вокалом, игре на духовых и струнных музыкальных инструментах, фольклору и изобразительному искусству. Окончательный перечень кружков и секций будет еще обсуждаться с жителями микрорайона. Прием в ДШИ стартует уже в мае 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



Благоустройство региона
23 ноября 2018  17:28
Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта.
В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский сад
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