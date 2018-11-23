В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский сад

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В ближайшие два года в Красноглинском районе Самары появится еще одна школа и детский садВ четверг, 22 ноября, Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с инициативной группой родительской общественности Крутых Ключей, в ходе которой обсудили перспективу развития системы образовательных учреждений на территории микрорайона.Сейчас в Крутых Ключах проживает 75 000 человек, и при этом численность неуклонно растет: в соответствии со статистическими данными, микрорайон является лидером в России по темпу роста рождаемости. Каждый год количество детей здесь увеличивается на 850-900.Для того, чтобы обеспечить доступность образования в микрорайоне, был рассмотрен вопрос о строительстве новой школы в границах улицы Мира. Участок для образовательного учреждения уже подобран, но для реализации проекта необходимо проработать вопрос о смещении Северного шоссе, строительство которого запланировано областным министерством транспорта.«Технические возможности этой территории позволяют посадить здесь типовую школу на 1360 мест и детский садик на 350 мест, но для этого нужно отодвинуть Северное шоссе, которое в перспективе свяжет Московское шоссе и магистраль «Центральную». Договоренность с министерством транспорта Самарской области по этому вопросу у нас уже есть», - рассказала Елена Лапушкина.Школа и детский сад на оговоренном участке появятся в ближайшие два года. Кроме того, Глава города отметила, что Администрация не отказывается и от планов строительства еще одной школы в Орловом овраге на 1500 мест.«Реализация этого проекта займет больше времени, так как данная территория требует серьезных финансовых вложений по проведению коммуникаций», - пояснила Елена Лапушкина.Временным решением вопроса с доступностью образования может стать школа в микрорайоне Кошелев-Парк, которая открылась в сентябре этого года. Учебное заведение рассчитано на 1360 ребят, однако на данный момент здесь занимается только 800 детей. С администрацией Волжского района уже достигнута договоренность о зачислении детей с самарской пропиской в это учреждение.Также Елена Лапушкина рассказала, что в сентябре 2019 года в Крутых Ключах откроется филиал детской школы искусств №4. Для этой цели городская Администрация выкупила первый этаж жилого дома по адресу Крутые Ключи, 37. По окончании ремонтных работ здесь откроются классы для занятий эстрадным и классическим вокалом, игре на духовых и струнных музыкальных инструментах, фольклору и изобразительному искусству. Окончательный перечень кружков и секций будет еще обсуждаться с жителями микрорайона. Прием в ДШИ стартует уже в мае 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.