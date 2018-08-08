В Тольятти открылся новый гостинично-туристический комплекс "Альпен Парк"

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Это современный комплекс, обладающий широким спектром услуг - от аквапарка до спортклуба.Дмитрий Азаров подчеркнул, что открытие комплекса - важный вклад в создание современного города, готового к решению масштабных задач."В Тольятти формируется будущее региона. А экономика будущего диктует определённый уровень квалификации кадров, благоустройства.Такая гостиница готова принять гостей со всего мира"- отметил глава региона.Сегодня "Альпен Парк" уже живет активной жизнью - на теннисном корте занимаются ребята, в залах проводятся бизнес-тренинги, принимает посетителей spa-зона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.