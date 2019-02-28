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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Ставропольском районе ждут новую школу

28 февраля 2019 19:38
148
Объект будет возведен в селе Тимофеевка.
Проект нового учебного заведения на 450 школьников получил положительное заключение госэкспертизы. Объект будет возведен в селе Тимофеевка, передает vkonline.ru.

В связи с близким расположением к Тольятти количество жителей этого населенного пункта постоянно растет. Старое образовательное учреждение, рассчитанное на 90 учащихся, построено в 1966 году. Сейчас же в средних и старших классах там получают знания 260 человек. Еще 220 детей из младших классов «временно» (читай – постоянно) занимают помещения детского сада. Сам детсад не перестал выполнять своего предназначения: вместе со школьниками в нем ютятся более 100 малышей. Учитывая стесненные обстоятельства, учащиеся вынуждены заниматься в двухсменном режиме.

В министерстве образования и науки Самарской области «ВК» ответили, что Ставропольский район включен сразу в несколько губернских и федеральных программ, связанных с улучшением качества образования. Это дает возможность ускорить строительство новых образовательных учреждений. Современная школа в Тимофеевке входит в первую тройку списка самых необходимых объектов этого профиля. К ее возведению приступят сразу после того, как построят дошкольное образовательное учреждение в Подстепках и школу в селе Ташелка. Главное, что и проект, и заключение госэкспертизы уже на руках, поэтому появление в Тимофеевке нового и вместительного учебного заведения - вопрос ближайших перспектив. 
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Комментарии



Благоустройство региона
28 февраля 2019  19:38
Объект будет возведен в селе Тимофеевка.
В Ставропольском районе ждут новую школу
Объект будет возведен в селе Тимофеевка.   Благоустройство региона
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