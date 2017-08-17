В Самары выявили ямы на дорогах на улицах Ново-Вокзальной; Калинина, пр.Карла Маркса

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Совместная с представителями ОГИБДД выездная проверка в июле текущего года выявила на улицах Ново-Вокзальной; Калинина, пр.Карла Маркса множественные дефекты асфальтового покрытия, размеры которых превышают допустимые ГОСТом и затрудняют движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.Кроме того, было установлено, что дороги не оборудованы предупреждающими об опасности на пути следования дорожными знаками и техническими средствами.Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП г.о. Самара «Благоустройство» Алексея Власова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, проведен ямочный ремонт дорог.Материалы проверки по факту выявленных нарушений безопасности дорожного движения направлены в ОГИБДД УМВД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении МП г.о.Самара «Благоустройство» по ст.ст 12.34, 19.5 КоАП РФ.По результатам рассмотрения материалов прокуратуры района ОГИБДД УМВД России по г.Самара в отношении МП г.о.Самара «Благоустройство» составлено 5 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в суд.