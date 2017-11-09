В Самарской области в 2017 году проведен ремонт 109 автодорог

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Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году. Всего на реализацию мероприятий проекта в 2017 году направлено4 миллиарда 392 миллиона рублей, из которых 1 миллиард 837 миллионов рублей – из федерального бюджета, 2 миллиарда 554 миллиона рублей – из областного бюджета. Так, городскому округу Самара в текущем году только в рамках данного проекта направлено свыше 2 миллиардов рублей на ремонт 41 участка автомобильных дорог городского подчинения. В работу были взяты более 819 тысяч квадратных метров дорог, протяженность участков составляет 50 километров. Все запланированные работы выполнены на 100%, нарушений сроков их проведения согласно муниципальным контрактам нет.Комплексно отремонтированы 16 объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах FIFA , 23 объекта – «картами» свыше 100 погонных метров. Кроме того, учитывая социальную значимость, досрочно закончились работы на мосту «Южный» и путепроводу «Аврора».Контроль за ремонтом был организован на всех этапах, начиная с фрезерования и заканчивая приемкой выполненных работ. Немаловажно, что повышенное внимание уделялось не только непосредственно качеству, но и своевременной уборке строительного мусора на объектах, чтобы минимизировать неудобства для горожан.Одной из главных задач проекта «Безопасные и качественные дороги» является снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. К началу реализации мероприятий проекта в Самарско-Тольяттинской агломерации насчитывалось 137 очагов аварийности. В настоящее время количество снижено до 95-ти. Еще 28 очагов планируется ликвидировать в следующем году.В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорожный ремонт (на ремонт 66 автодорог протяженностью 139 километров) планируется направить 3 миллиарда 613 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 565 миллионов рублей – из федерального бюджета, 2 миллиарда 48 миллионов рублей – из областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.