В Самарской области в 2018 году отремонтируют 87 дорог, общая протяженность которых составит 189 километров

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Регионы - участники программы должны до 31 марта заключить контракты по ремонту дорог с подрядчиками. Речь идет о контрактах, которые будут финансироваться из федерального бюджета.Самарская область на реализацию программы получает 3 млрд 262 млн рублей. Из них 1 млрд 565 млн рублей выделяется из федерального бюджета. На эти средства будет отремонтировано 87 дорог, общая протяженность которых составит 189 километров. Известно, что кроме муниципальных дорог будет отремонтировано 5 участков федеральных трасс. Какие именно это будут дороги и участки трасс – не уточняется. Также 66 млн рублей будет выделено на разработку съемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом. Эта схема будет включать в себя и пригородные перевозки пассажиров.