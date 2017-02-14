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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области собираемость взносов за капремонт домов превысила 100%

14 февраля 2017 13:14
261
В Самаре этот показатель составил 96%.

В Самарской области выросла собираемость взносов за капремонт с населения. По итогам января показатель составил 101%. В Тольятти собираемость взносов составила 116%. В Самаре - 96%.

Лидерами же по области стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Шигонский районы. В малых городах собираемость взносов чуть не дотягивает до 100%. В списке – Сызрань, Новокуйбышевске, Отрадный, Жигулевск.

В текущем году капитально отремонтируют 1073 многоквартирных дома, сообщает фонд капитального ремонта Самарской области.



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Комментарии



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