В Самарской области собираемость взносов за капремонт домов превысила 100%
14 февраля 2017 13:14
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В Самарской области выросла собираемость взносов за капремонт с населения. По итогам января показатель составил 101%. В Тольятти собираемость взносов составила 116%. В Самаре - 96%.
Лидерами же по области стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Шигонский районы. В малых городах собираемость взносов чуть не дотягивает до 100%. В списке – Сызрань, Новокуйбышевске, Отрадный, Жигулевск.
В текущем году капитально отремонтируют 1073 многоквартирных дома, сообщает фонд капитального ремонта Самарской области.
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