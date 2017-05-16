В Самарской области расселять жителей из аварийного и ветхого жилья предлагают целыми кварталами

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Об этом сообщил 16 мая руководитель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев.– Необходимо будет направить деньги на квартал, признанный ветхим и аварийным, и расселить сразу все дома. После чего уже можно оформить земельный участок под строительство и реализовать с торгов. Муниципалитет получит дополнительные средства, за счет которых может также проводить расселение, – считает Владимир Кошелев.Предложение депутаты намерены направить в федеральный минстрой.Депутаты надеются, что минстрой РФ согласится с их предложением, и его возьмут на вооружение уже в этом году.В Самаре более 700 домов признали ветхими и аварийными.