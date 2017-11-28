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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области полностью завершены работы в 882 дворах

28 ноября 2017 12:29
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В Самарской области полностью завершены работы в 882 дворах Их благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Их благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы по благоустройству дворовых территорий завершены на территориях 16 муниципальных образований – в г.о. Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель, муниципальных районах Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Больше-Черниговский, Борский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноармейский, Красноярский, Похвистневский, Сергиевский.
Напомним, что в Самарской области реализуется региональная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, которая предусматривает благоустройство трех общественных территорий: 4-ой очереди набережной Волги, Струковского сада и площади им. Куйбышева, а также 1468 дворов в 34 муниципалитетах области.

Согласно прогнозам Минстроя России, до конца текущего года будет реализовано порядка 99% мероприятий по благоустройству по всей стране. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 27 ноября на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта.

Михаил Мень уточнил, что в текущем году должны быть благоустроены 19570 дворов, 2,5 тысячи общественных пространств, 220 парков.  «В среднем по России работы завершены на 80%. В основном сейчас завершается установка малых форм, идёт приёмка работ. Показатель достаточно неплохой», — отметил министр.
На сегодняшний день в Самарской области выполнены работы по благоустройству 882 дворовых территории. Все работы по благоустройству 3 общественных территорий - планируется завершить до середины декабря текущего года, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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