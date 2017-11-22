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Работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» завершили в городских округах Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, а также в муниципальных районах Алексеевский, Богатовский, Больше-Черниговский, Исаклинский, Кинельский, Красноярский, Нефтегорский, Похвистневский и Сергиевский. Всего в Самарской области полностью сданы 740 дворовых территорий.Напоминаем, в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» принимает участие 34 муниципалитета области. Всего по области запланировано привести в порядок 1468 дворов и 3 общественно значимых пространства: четвертую очередь набережной Волги, Струковский сад и площадь Куйбышева. На эти цели направлено более двух миллиардов рублей - это средства федерального и областного бюджетов. Проект реализуется по всей стране по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, и главное в этом вопросе – активное участие самих жителей.Чтобы заявить свой двор в проект, жителям необходимо провести общее собрание собственников, на котором нужно определиться с перечнем необходимых работ по благоустройству (установка лавочек, урн, детских и спортивных комплексов, организация освещения, озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т.д.). Далее оформить протокол собрания, сформировать заявку на участие в проекте и передать в администрацию своего муниципалитета.На основании всех собранных заявок формируется муниципальная программа по благоустройству на 2018-2022 гг. Очередность проведения работ будет зависеть от активности самих жителей, сообщает пресс-служба облправительства.