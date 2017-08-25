В Самарской области походит инвентаризация уровня благоустройства дворов многоквартирных домов

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«На региональном уровне подготовлен порядок проведения инвентаризации, согласно которому каждый муниципалитет Самарской области должен оценить состояние дворовых и общественных территории и выявить те, которые требуютблагоустройства», - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.Для проведения инвентаризации формируется специальная комиссия, в ее состав входят представители органа местного самоуправления, управляющей компании и заинтересованных лиц. По итогам обхода и анализа дворовых и общественных территорий инвентаризационная комиссия составляет паспорт благоустройства обследуемой территории. В нем должны быть указаны границы дворовой или общественной территорий, а также описаны все элементы благоустройства, расположенные в пределах этих территорий, с фотофиксацией и необходимыми комментариями.Инвентаризация проводится с целью оценить степень благоустройства дворов и общественных пространств, и на основании этой объективной информации сформировать адресный перечень и мероприятия для включения в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы, сообщает пресс-служба облправительства.