В Самарской области отремонтировано более 80 километров трассы М-5 «Урал»

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Общая протяженность отремонтированных отрезков трассы составила более 80 километров. На всех объектах в целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная разметка.Всего до конца года в Самарской области приведут в нормативное состояние приведут более 200 км федеральных трасс «Урал» и А-300 Самара— Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба облправительства.